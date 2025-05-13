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Быстрые малосольные помидоры с минеральной водой: есть можно через сутки

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт помидоров

Помидоры – очень вкусные и полезные овощи, которые могут быть основой для салатов, а а также из них получится вкусный сок, закуски. Еще их можно солить, квасить и мариновать с овощами, специями, чесноком. 

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Как быстро замариновать помидоры

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных малосольных помидоров, которые готовятся элементарно.

Рецепт помидоров

Ингредиенты: 

  • Помидоры небольшие – 1 кг
  • Укроп
  • Чеснок – 2 головки
  • Газированная вода – 2 л.
  • Соль – 6 ст.л.
  • Сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Помидоры помыть и проколоть глубоко вилкой.

Помидоры для засолки

2. На дно банки выложить укроп, чеснок и часть помидоров. И так повторить, пока не заполните банку.

Приготовление помидоров

3. Всыпать соль и сахар. На 1 л воды 3 ст.л соли. Залить газированной водой.

Вода для помидоров

Закрыть посуду крышкой и поставить в холодильник или оставить в комнатной температуре на 2 суток.

Готовые помидоры

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