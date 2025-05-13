Быстрые малосольные помидоры с минеральной водой: есть можно через сутки

Помидоры – очень вкусные и полезные овощи, которые могут быть основой для салатов, а а также из них получится вкусный сок, закуски. Еще их можно солить, квасить и мариновать с овощами, специями, чесноком.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных малосольных помидоров, которые готовятся элементарно.

Ингредиенты:

Помидоры небольшие – 1 кг

Укроп

Чеснок – 2 головки

Газированная вода – 2 л.

Соль – 6 ст.л.

Сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Помидоры помыть и проколоть глубоко вилкой.

2. На дно банки выложить укроп, чеснок и часть помидоров. И так повторить, пока не заполните банку.

3. Всыпать соль и сахар. На 1 л воды 3 ст.л соли. Залить газированной водой.

Закрыть посуду крышкой и поставить в холодильник или оставить в комнатной температуре на 2 суток.

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