Быстрые малосольные помидоры с минеральной водой: есть можно через сутки
Помидоры – очень вкусные и полезные овощи, которые могут быть основой для салатов, а а также из них получится вкусный сок, закуски. Еще их можно солить, квасить и мариновать с овощами, специями, чесноком.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных малосольных помидоров, которые готовятся элементарно.
Ингредиенты:
- Помидоры небольшие – 1 кг
- Укроп
- Чеснок – 2 головки
- Газированная вода – 2 л.
- Соль – 6 ст.л.
- Сахар – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Помидоры помыть и проколоть глубоко вилкой.
2. На дно банки выложить укроп, чеснок и часть помидоров. И так повторить, пока не заполните банку.
3. Всыпать соль и сахар. На 1 л воды 3 ст.л соли. Залить газированной водой.
Закрыть посуду крышкой и поставить в холодильник или оставить в комнатной температуре на 2 суток.
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