Было в каждом доме: что коллекционировали школьники в СССР

Количество детских развлечений в СССР было крайне ограниченным – ни развлекательных комнат, ни торговых центров с фуд-кортами, где подростки могли бы потусоваться компанией, не существовало. Поэтому советские дети сами придумывали себе хобби. Одним из самых распространенных было коллекционирование.

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Массовым увлечением оно стало не из-за большого достатка, когда можно было купить в свою коллекцию даже редкие и дорогие предметы. Как раз наоборот: собирали то, что было доступно, дешево или вообще бесплатно. Школьник с хорошей коллекцией марок или значков пользовался настоящим авторитетом среди сверстников. Своими сокровищами дети обменивались прямо на переменах, спорили о ценности каждого экземпляра, а обменять что-то редкое считалось настоящей победой. Вот что лежало в коробках и альбомах советских детей.

Марки

Филателия в СССР была массовым хобби. Для филателистов издавались специальные альбомы, журналы, работали кружки. Марки с изображениями космонавтов, животных и достопримечательностей собирали миллионы детей по всей стране. У кого-то это увлечение переходило и во взрослую жизнь.

Значки

Небольшие металлические значки, которые можно было пристегивать к одежде или сумкам, выпускали по любому поводу: города, заводы, спортивные соревнования, политические лозунги, мультипликационные герои. Коллекционные значки прикрепляли на специальные планшеты или даже просто на штору.

Спичечные коробки

Филумения – так официально называется это хобби – была очень популярна именно благодаря доступности материала. Спички были в каждом доме, а этикетки на коробках выпускали самые разные: с животными, грибами, достопримечательностями, спортсменами. Собрать какую-либо серию этикеток полностью считалось настоящим достижением.

Вкладыши из жевательной резинки

Жевательные резинки появились в продаже ближе к концу СССР, когда границы "страны советов" хоть немного открылись для импорта. Яркие картинки с зарубежных вкладышей были настоящим сокровищем, ведь пахли другим миром в буквальном смысле – импортные жвачки были качественно ароматизированы. За один вкладыш из Turbo или Donald можно было обменять целую горсть каких-то других мелочей.

Карманные календарики

Маленькие глянцевые карточки с календарной сеткой на обороте выпускали массово и на любую тему. Киноактрисы, пейзажи, автомобили, котики. Стоили такие предметы копейки, а собрать большую коллекцию было делом довольно увлекательным.

Открытки с артистами и спортсменами

Фотографии любимых актеров и футболистов продавались в киосках "Союзпечати" и расходились мгновенно. Коллекции портретов хранили в альбомах для фотографий и даже время от времени демонстрировали гостям.

Солдатики

Пластиковые или оловянные фигурки солдат разных народов и армий были мечтой каждого советского мальчика. Их не просто собирали – с ними играли, устраивали целые сражения на полу. Редкий солдатик нестандартного цвета или иностранного производства ценился особенно высоко.

Пластинки

Коллекционирование пластинок тоже было хобби – но с одной особенностью. Советская эстрада и классика проблем не создавали. А вот если в коллекции появлялись записи зарубежных исполнителей, особенно рок-музыкантов, – это уже было рискованным делом. Такие пластинки официально не продавались, передавались из рук в руки, переписывались на магнитофонные ленты и хранились подальше от посторонних глаз. Иметь оригинальную пластинку с западной группой означало не просто обладать редкостью – это означало иметь нечто запретное, а потому чрезвычайно ценное.

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