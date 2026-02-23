'Была очень слабенькая': на Полтавщине от обморожения спасли молодую лебедку. Фото

На Полтавщине спасли молодую лебедку, которая пострадала от обморожения. Птичку нашел 80-летний мужчина в городе Светловодск Кировоградской области и передал ее в ветклинику в Горишних Плавнях.

Лебедь сейчас находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает Суспільне, ссылаясь на ОО "Центр спасения и реабилитации диких животных".

По словам главного врача центра Артура Шаблияна, мужчина, который нашел птицу, временно удерживал ее дома в ванной. Лебедка имела отмороженные лапы и была очень слаба, однако серьезных повреждений не обнаружили.

После обращения в центр 22 февраля птичку забрали в ветклинику для дальнейшего лечения и профилактических процедур.

"Лебедь была очень слабенькая. У нее отмороженные ножки были – прямо кожа сходила на лапках. Однако значительных каких-то повреждений нет", – отметил главный ветврач.

Сейчас птичка уже начала самостоятельно пить и есть, а ее состояние стабильное: она активна и иногда агрессивна, что свидетельствует о хорошей жизнеспособности.

После завершения карантина лебедку переведут в основную стаю центра, которая зимовала на территории учреждения. Вместе со стаей ее планируют вернуть в естественную среду около 15 марта.

