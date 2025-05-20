'Был верен военной присяге до последнего вздоха': в Черкассах попрощались с воином, который погиб на Харьковщине. Фото

В Черкассах попрощались с военным Дмитрием Израйкиным, который погиб на Харьковщине защищая страну от российского агрессора. Герой отдал свою жизнь во время выполнения боевого задания.

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Печальным известием на своей Facebook-странице поделился городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко. Он отметил, что мужчина был верен военной присяге до последнего.

"В Черкассах попрощались с украинским защитником – Дмитрием Израйкиным. В последний путь провели настоящего сына Украины, верного воина и искреннего человека", – говорится в сообщении.

Известно, что Герой родился и вырос в Черкассах. Здесь он окончил школу №32. Со временем работал в разных сферах, в частности на предприятиях родного города. В последнее время, в мирной жизни, Дмитрий занимал должность экспедитора.

Когда мужчина получил повестку, он не колебался. Был призван Черкасским ОМТЦК и СП, проходил службу в должности инспектора пограничной службы.

"Дмитрий остался верен военной присяге до последнего вздоха. Он погиб в Харьковской области, получив ранения, несовместимые с жизнью, во время выполнения боевого задания, защищая украинскую землю от российской агрессии. Светлая память Герою", – говорится в сообщении.

Напомним, на фронте погиб электромонтер из Кривого Рога Виталий Волохов. Свой последний бой мужественный защитник принял 19 марта 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи н.п. Водяное Покровского района.

Как сообщал OBOZ.UA, на Днепропетровщине ушел из жизни водитель минометного взвода, военный из Боярки Киевской области Марк Сухов. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 16 апреля.

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