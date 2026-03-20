'Был великим украинцем и вошел в историю государства': Порошенко отреагировал на смерть Филарета

Патриарх Филарет был великим Украинцем и вошел в историю нашего государства.

Об этом пишет в соцсетях пятый президент Петр Порошенко.

"В жизнь вечную ушел Патриарх Филарет, великий духовный лидер и патриот Украины. С ним ушла целая эпоха – время мечты о духовной независимости и о воскресении Украинского Православия. Мечты, которая стала реальностью", – пишет Порошенко.

"Владыка Филарет неутомимо и без колебаний долго работал над ее воплощением. Ему было непросто, и тем, кто стоял рядом, было непросто, потому что тяжелым был сам путь. Украина и ее Православная Церковь прошли его благодаря и несокрушимой воле Патриарха Филарета. Как сказано в Псалме, Господь стоял по правую руку его, чтобы он не пошатнулся", – пишет Петр Порошенко.

"Наша Церковь получила Томос в 2019 году. Теперь каноническую автокефальную Православную Церковь Украины утверждают уже ученики Патриарха. Очень символично, что недавно он встретился с Предстоятелем ПЦУ, чтобы на прощание передать ему духовное наследство, поддержать Церковь во время нынешних тяжелых испытаний. О сыне Донецкой земли Украины, о его земном пути еще будут написаны книги и сняты кинофильмы, потому что его жизнь была богата на драмы и крутые повороты", – отмечает пятый президент.

"Он был великим Украинцем. Таким он вошел в историю нашей Церкви, народа и государства. Во времена своего Президентства звание Героя Украины давал только Небесной сотне и военным. В 2019 сделал одно из немногих исключений, потому что долгая земная жизнь Владыки была посвящена Богу, народу и Украине", – пишет Порошенко.