'Был скромным и вежливым': во время военных учений умер священник со Львовщины. Фото

Священник из Львова Орест Черный умер в возрасте 46 лет. Его сердце остановилось 29 ноября в Черновицкой области, где мужчина проходил военные учения.

Видео дня

Об этом сообщили на странице Церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Facebook. О его смерти также информировали во Львовской областной военной администрации.

Там отметили, что Черный стал на защиту государства 6 ноября 2025 года, служил в рядах 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады.

"Орест 20 лет верно и свято служил Украинской Греко-Католической Церкви в трех приходах Львова, как дьяк. 6 ноября 2025 отпел последнюю Службу Божью, после его мобилизовали в 82-й отдельную десантно-штурмовую Буковинскую бригаду", – сообщили в церкви.

Отметим, что пока ни Львовский, ни Черновицкий ТЦК и СП публично не комментировали обстоятельства смерти мужчины. Причину гибели священника не разглашают.

По словам родных, Орест был очень скромным, вежливым и любящим человеком. Он имел прекрасный голос, которым служил Богу и людям в течение своей жизни, ежедневно распевая в храме. Орест Черный оставил после себя глубокий след правды, чистоты и света в памяти тех, кто его знал.

Чин похорон начался в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в 11:00 в субботу, 13 декабря. Похоронили Ореста Черного на Голосковском кладбище, на поле № 46.

Как сообщал OBOZ.UA, на щите возвращается с войны с российскими оккупантами защитник из Львовской области Андрей Лабаз. Воин погиб в боях за Харьковскую область на Купянском направлении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!