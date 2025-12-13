На щите возвращается с войны с российской нечистью защитник из Львовщины Андрей Лабаз. Воин погиб в боях за Харьковскую область на Купянском направлении.

Он три дня не дожил до своего 33-летия. О смерти Героя сообщило местное издание zolochiv.net.

Свой последний бой Андрей Лабаз принял 9 декабря 2025 года вблизи населенного пункта Осиновое Купянского района Харьковской области.

Что известно о Герое

Андрей Лабаз родился 12 декабря 1992 года в селе Кропивна Золочевского района Львовской области. С юных лет он был трудолюбивым, искренним и ответственным.

Получил профессию автослесаря, однако большую часть своей жизни посвятил строительству. Его знали, как надежного и умелого мастера. Андрей имел чуткое сердце и всегда был готов помочь тем, кто нуждался в поддержке.

После начала полномасштабной войны Андрей Лабаз стал в ряды защитников Украины, служил стрелком механизированного отделения. В одном из боев получил ранение, и после лечения и реабилитации вернулся в строй, чтобы и дальше защищать свою страну.

Мужественный, ответственный, надежный в бою – таким его запомнили собратья.

"Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям, собратьям и всем, кто знал Андрея. Разделяем вашу боль и печаль в этот скорбный час. Светлая память о нем, его доброте, труде и мужестве навсегда останется в наших сердцах", – отметили земляки Героя.

