'Война забирает лучших': на фронте погиб 33-летний защитник с Винниччины. Фото

В боях за Украину на фронте погиб военнослужащий Артем Грабовский из Винницкой области. Защитнику навеки осталось 33 года.

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О потере сообщил глава Лука-Мелешковской громады Богдан Августович. Информация о встрече Героя и прощании землякам будет сообщена дополнительно.

"Сегодня трагическая весть снова всколыхнула нашу громаду. Мы потеряли еще одного Героя – верного сына Украины, отдавшего свою жизнь за наше с вами мирное небо", – отметил чиновник.

Известно, что Грабовский Артем Олегович был жителем села Лука-Мелешковская Винницкого района. В громаде не рассказали, где служил воин и где принял свой последний бой.

Молодой защитник погиб 15 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания.

"Склоняем головы перед светлой памятью Артема, отдавшего жизнь за нашу свободу. Его подвиг навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Пусть Господь даст им силы пережить эту невыразимую потерю. Вечная память Герою!" – добавил глава громады.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Покровском направлении фронта погиб 55-летний воин Александр Тарасенко из Винницы. Он добровольцем пошел воевать на второй день полномасштабного российского вторжения и три года защищал Украину в составе 59-й отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка.

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