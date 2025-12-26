Склоним головы в скорби: на фронте погиб военный из Киевской области Алексей Чередниченко. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Алексей Чередниченко. Сердце украинского военного остановилось 23 декабря.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила печальную весть: погиб наш земляк – солдат Алексей Чередниченко (1995 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил стрелком-снайпером парашютно-десантного батальона одной из воинских частей. К сожалению, воин погиб 23 декабря во время выполнения обязанностей военной службы вблизи населенного пункта Новоалександровка Покровского района Донецкой области.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Макарова Киевской области Назар Василенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 6 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Владимир Пащенко. Воин отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

