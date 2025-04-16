Был популярен в СССР: что такое 'Стругураш'

Во времена Советского Союза полки магазинов предлагали разнообразный выбор алкогольных напитков, от традиционных водки и вина до более экзотических вариантов, таких как ром, виски и джин. Среди этого разнообразия особое место занимали напитки собственного производства, одним из которых был "Стругураш".

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Этот алкогольный напиток, часто называвшийся коньяком, хотя фактически им не был, пользовался значительной популярностью среди населения. Сегодня его уже не найти, но воспоминания о дешевом и крепком "Стругураше" до сих пор живут в памяти многих.

"Стругураш" имел молдавское происхождение и позиционировался как коньяк, однако технология его производства существенно отличалась от классической коньячной. На самом деле этот напиток изготовляли из отходов виноделия, в частности из выжимок винограда. Стоит отметить, что Молдова славилась своими винами, которые ценились по всему Советскому Союзу, наравне с грузинскими и крымскими. Эксперименты с виноматериалами приводили к созданию таких напитков как "Стругураш".

Несмотря на самый изысканный вкус, "Стругураш" был очень популярен благодаря своей доступной цене и высокому содержанию алкоголя – 40%. В 80-е годы бутылка этого напитка стоила всего четыре рубля, что делало его привлекательным вариантом для тех, кто хотел быстро и недорого опьянеть. Многие бывшие жители СССР вспоминают, что покупали "Стругураш" именно с этой целью.

Воспоминания тех, кто пробовал "Стругураш", часто сводятся к его резкому и не очень приятному вкусу. Один из пользователей сети вспоминает, что в чистом виде его было тяжело пить, поэтому обычно его чем разбавляли. Остальные описывают его вкус как смесь коньяка и водки с оттенками сивушных масел и сахара.

Детальнее о производстве и вкусе "Стругураша" рассказывают те, кто имел непосредственный опыт. По их словам, напиток изготовляли из мезги – остатков винограда, таких как кожура и косточки. В результате получался крепкий алкогольный напиток с ощутимыми нотками дубовой стружки, карамели, сахара, орехов и легкой фруктовой кислинкой.

Официально утверждалось, что "Стругураш" выдерживался в дубовых бочках не менее трех лет. Однако, учитывая огромные объемы производства и непрерывную продажу этого напитка, многие относятся к этой информации со скепсисом. Интересно, что у "Стругураша" был еще один похожий напиток сомнительного качества – "Стрелучитор".

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