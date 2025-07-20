Был на войне с первых дней: погиб 24-летний защитник со Львовщины

На Новопавловском направлении фронта погиб молодой воин Виктор Гуменюк из Львовской области. Он защищал страну от агрессора с первых дней полномасштабной войны.

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Защитнику навеки осталось 24 года. О потере сообщила Оброшинская территориальная громада.

Виктор Русланович Гуменюк жил в селе Ставчаны. Окончил высшее профессиональное училище №20 города Львова.

"С первых дней войны он добровольно без колебаний встал на защиту Украины. Виктор был солдатом, настоящим патриотом, мужественно защищал родную землю, не жалея себя, ради будущего нашей страны..." – говорится в сообщении.

Воин погиб 16 июля 2025 года, выполняя боевое задание вблизи села Новопавловка Днепропетровской области.

У защитника остались жена, маленький сын, родные, друзья. Простятся с Виктором Гуменюком в родном крае 21 июля.

"Склоняем головы в скорби перед Героем и благодарим за его отвагу, самопожертвование и любовь к Украине. Вечная память Герою!" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб 26-летний воин Валентин Костюк со Львовщины. Защитника считали пропавшим без вести с 16 февраля 2025 года.

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