Ему навсегда будет 24: в боях в Донецкой области погиб защитник со Львовщины. Фото

Защищая Украину, отдал свою жизнь молодой воин со Львовщины Давид Босый. В ноябре прошлого года ему исполнилось 24 года.

Последний свой бой Давид принял 13 марта на Покровском направлении. О потере сообщил председатель Давыдовской объединенной территориальной громады Владимир Керницкий.

Что известно о Герое

О молодом защитнике известно немного. Родился он 9 ноября 2001 года. Жил в Старом Селе Давыдовской ОТГ.

Украину Давид Босый защищал в звании младшего сержанта.

"Верный военной присяге, проявив стойкость и мужество при выполнении боевого задания по защите независимости и территориальной целостности Украины, Давид Босый положил свою жизнь вблизи населенного пункта Черниговка Покровского района Донецкой области. Молодой и отважный Воин защищал родную землю в составе 20-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Любарт", – написал Керницкий.

Глава громады подчеркнул, что впереди у молодого воина должна была быть еще целая жизнь. Однако он отдал ее за свободу собственной страны.

"Выражаю искренние соболезнования семье, близким и побратимам павшего Защитника. Вместе с вами склоняем головы в скорби. Вечная память и дань уважения Герою... О чине похорон сообщим дополнительно", – добавил Керницкий.

