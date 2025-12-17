Отдал жизнь за Украину: погиб защитник с Закарпатья Николай Киян. Фото

Украина продолжает терять своих Героев. На фронте оборвалась жизнь защитника с Закарпатья Николая Кияна.

Печальную весть сообщили Береговский городской совет и Facebook-сообщество "Мукачево". Военный погиб на Курщине во время выполнения боевого задания.

"На щите возвращается в родной город Мукачево наш коллега-Герой, в прошлом оперуполномоченный ОГСБЭП Мукачевского ГО УМВД Украины в Закарпатской области, старший лейтенант милиции в запасе – Киян Николай Николаевич 17.08.1974 года рождения", – говорится в сообщении.

Что известно о погибшем воине

Герой почти 12 лет проходил службу в органах внутренних дел, а в 2004 году уволился по собственному желанию. С началом полномасштабного вторжения страны-агрессора в 2022 году добровольно стал в ряды Вооруженных сил Украины, присоединившись к стрелковому батальону 101-й Закарпатской отдельной бригады, где до последнего защищал Украину от российских оккупантов.

В городском совете отметили, что в начале декабря 2024 года сообщалось об исчезновении без вести бойца на Курском направлении. В течение года родные, друзья и коллеги с надеждой и молитвами ждали известия о его возвращении. К сожалению, официально подтверждено, что 25 ноября 2024 года воин погиб, защищая Украину.

"Погиб Николай Николаевич, выполняя боевую задачу, борясь за суверенитет и независимость Украины, 25 ноября 2024 года вблизи н.п. Зеленый Шлях Суджанского района Курской области РФ", – указано в сообщении.

Ветераны и пенсионеры ОВД Закарпатской области и Национальной полиции Украины выразили искренние соболезнования семье погибшего Героя.

Информацию о дате и времени прибытия траурного кортежа, а также месте прощания с павшим Героем будет сообщено дополнительно. Всех, кто служил вместе с Николаем Николаевичем или был с ним знаком, призывают присоединиться к прощальной панихиде и почтить память Героя.

