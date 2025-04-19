Пять областей Украины на Пасху накроют дожди: синоптики рассказали, чего ждать. Карта

На Пасху 20 апреля в большинстве областей Украины прогнозируется солнечная погода. Только в части западных регионов возможны дожди с грозой.

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В течение всего дня по всей стране будет достаточной высокая температура. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, 20 апреля грозовые дожди возможны в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской и Львовской областях. Температура воздуха в этих регионах будет колебаться от +19 до +21.

На остальной части страны ожидается солнечная и теплая погода. Самые высокие температурные показатели будут на севере и востоке страны. Здесь столбики термометров поднимутся до +24. При этом ночью еще будет прохладно – всего +8…+10.

В южных областях в течение дня на Пасху ожидается комфортная погода – солнечно и до +22 градусов. Однако в Одесской области будет прохладнее, всего +16…+18 градусов в течение дня.

В столице на Пасху также будет солнечно. В течение дня в Киеве ожидается +22…+24 градуса. В ночь на Пасху температура в столице опустится до +8.

Ранее сообщалось, что в Украине уже в конце весны возможно постепенное повышение температуры воздуха, в том числе до +25 градусов. Однако точно спрогнозировать наступление летней погоды невозможно.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европе наблюдается резкий контраст температур. Сильный холодный фронт из Северной Атлантики охватил юго-запад континента, в частности Пиренейский полуостров.

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