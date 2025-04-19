Пасхальные богослужения 2025: когда и где смотреть онлайн

Уже 20 апреля прихожане Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви будут отмечать Пасху. Четвертый год подряд один из главных религиозных праздников будет проходить в условиях полномасштабной войны.

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В связи с этим большинство пасхальных литургий можно будет посмотреть в онлайн. OBOZ.UA узнал, когда и где смотреть трансляцию пасхальных богослужений.

Трансляции праздничных богослужений будут доступны на YouTube-канале ПЦУ. Кроме того, отдельные храмы ПЦУ и УГКЦ будут проводить собственные трансляции, которые также будут доступны на YouTube.

В то же время телеканал "Суспільне Культура" будет показывать в прямом эфире торжественное богослужение ПЦУ по случаю Светлого Христова Воскресения. Трансляция начнется в субботу в 23:00.

Утром 20 апреля в 7:00 будет транслироваться Пасхальное богослужение Украинской греко-католической церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова. В 11:00 – Пасха Святая Месса Римско-католической церкви в Украине из храма Святого Александра в Киеве.

Также украинцам будут доступны трансляции богослужений на "Украинском Радио" и "Радио Культура". В полночь 20 апреля будет торжественное богослужение Православной церкви Украины по случаю Светлого Христова Воскресения из Свято-Михайловского Златоверхого собора в Киеве. В воскресенье, 20 апреля, в 8:35 будет торжественное богослужение Украинской греко-католической церкви по случаю Светлого Христова Воскресения вживую из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.

Напомним, на Пасху 20 апреля в большинстве областей Украины прогнозируется солнечная погода. Только в части западных регионов возможны дожди с грозой. В течение всего дня по всей стране будет достаточной высокая температура.

Как сообщал OBOZ.UA, в условиях войны украинские церкви придерживаются соответствующих мер безопасности, предоставляемых местными органами власти. Все желающие могут прийти на службу или освятить пасхальную корзину.

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