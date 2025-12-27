Будут как новые: рассказываем, чем, кроме соды отмыть пригорелые кастрюли и сковороды

Если ваша кастрюля пригорела, не спишите ее выбрасывать, ведь ее можно спасти и причем – домашними, бюджетными средствами. Это может быть не только сода и лимонная кислота. Еще очень хорошо борется с пригорелой посудой хозяйственное мыло, кока-кола, соль.

Как и чем отмыть до блеска пригорелые кастрюли, а чем нельзя мыть, чтобы еще больше не усугубить ситуацию.

Чем нельзя мыть пригорелые кастрюли и сковороды

Перед тем, как мыть пригорелую посуду, дайте кастрюле, сковороде остыть. Никогда не лейте холодную воду на горячую кастрюлю, вы можете деформировать ее или повредить ее покрытие.

Как и чем мыть пригорелые сковороды и кастрюли

После того, как кастрюля и сковорода остынет, их нужно облить теплой водой и оставьте примерно на 15-30 минут. Это поможет смягчить нагар, добавьте 2-3 столовые ложки кофейной гущи (свежей или слегка подсушенной).

Какой губкой лучше всего мыть сковороды

Используйте мягкие губки, а также подойдет щетка для посуды, начните тереть гущу по дну и стенкам кастрюли, после тщательно промойте посуду теплой водой и вымойте ее как обычно, добавив немного средства для мытья посуды.

Кофейная гуща и сода

Если нагар очень сильный, смешайте соду и кофейную гущу и натрите этой смесью посуду, оставьте минимум на 40 минут. После помойте моющим средством.

