Как выбрать сочные и сладкие мандарины: рассказываем, на что обратить внимание
Чтобы выбрать сладкий мандарин, нужно обратить внимание на несколько факторов, а именно – цвет, а также вес фрукта и толщину кожуры. Важно – избегать зеленых пятен у "хвостика", мягких или сморщенных фруктов, а также легких мандаринов, которые, скорее всего, сухие внутри. Обратите внимание на сорта, такие как Клементин (маленькие, без косточек, сладкие).
Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно выбрать сладкие и вкусные мандарины.
На что обращать внимание при выборе
Вес
Тяжелый для своего размера мандарин означает, что он сочный. Легкий – скорее всего, сухой.
Цвет
Яркий, равномерно оранжевый. Зеленые пятна могут говорить о недозрелости.
Аромат
Сильный, сладкий цитрусовый запах. Отсутствие запаха — плохой знак.
Кожура
Должна быть упругой и не слишком плотной, но не мягкой и не сморщенной. У некоторых сладких сортов (как марокканские) она рыхлая и легко снимается, но не должна отваливаться, как у перезревших.
Форма и размер
Маленькие, приплюснутые мандарины часто слаще, например,"Клементины"
Косточки
Чем меньше косточек, тем слаще мандарин (Клементины обычно без косточек).
Плодоножка и листья
Зеленые, свежие листья и белая плодоножка — признак свежести, а сухая и коричневая — наобор
