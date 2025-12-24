Как выбрать сочные и сладкие мандарины: рассказываем, на что обратить внимание

Чтобы выбрать сладкий мандарин, нужно обратить внимание на несколько факторов, а именно – цвет, а также вес фрукта и толщину кожуры. Важно – избегать зеленых пятен у "хвостика", мягких или сморщенных фруктов, а также легких мандаринов, которые, скорее всего, сухие внутри. Обратите внимание на сорта, такие как Клементин (маленькие, без косточек, сладкие).

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно выбрать сладкие и вкусные мандарины.

На что обращать внимание при выборе

Вес

Тяжелый для своего размера мандарин означает, что он сочный. Легкий – скорее всего, сухой.

Цвет

Яркий, равномерно оранжевый. Зеленые пятна могут говорить о недозрелости.

Аромат

Сильный, сладкий цитрусовый запах. Отсутствие запаха — плохой знак.

Кожура

Должна быть упругой и не слишком плотной, но не мягкой и не сморщенной. У некоторых сладких сортов (как марокканские) она рыхлая и легко снимается, но не должна отваливаться, как у перезревших.

Форма и размер

Маленькие, приплюснутые мандарины часто слаще, например,"Клементины"

Косточки

Чем меньше косточек, тем слаще мандарин (Клементины обычно без косточек).

Плодоножка и листья

Зеленые, свежие листья и белая плодоножка — признак свежести, а сухая и коричневая — наобор

