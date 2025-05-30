'Храбрость украинских детей заслуживает признания': Зеленский ввел новую специальную награду 'Будущее Украины'

День защиты детей в нашей стране отныне – 20 ноября, во Всемирный день ребенка. Соответствующий указ 30 мая подписал президент Украины Владимир Зеленский. Он также ввел новую специальную награду – исключительно для детей.

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Награда имеет символическое название "Будущее Украины". Об этом глава украинского государства рассказал в традиционном обращении к стране по итогам дня.

Как отметил президент, День защиты детей 1 июня отмечался "больше просто по инерции, чем искренне".

"Ежегодно все больше и больше общественных организаций, образовательных учреждений уделяли внимание именно Всемирному дню ребенка, который отмечается осенью, 20 ноября. Я подписал указ, который синхронизирует украинскую практику с мировой. Именно 20 ноября была принята Декларация прав ребенка в 1959 году и Конвенция ООН о правах ребенка в 1989 году", – пояснил украинский лидер.

Однако июньские детские праздники в нашей стране не отменяются. По словам Владимира Зеленского, именно в эти дни следует ожидать первые награждения детей знаком отличия "Будущее Украины".

"Что мы сделаем уже скоро в июне – в первых числах месяца, – так это начнем награждать не только взрослых, которые проявили себя, но и детей. Храбрость украинских детей, стойкость, часто – взрослость наших детей точно заслуживают признания, благодарности. В Украине будет специальная награда – "Будущее Украины", и мы с Еленой будем вручать ее впервые на следующей неделе наиболее смелым нашим мальчикам и девочкам", – заявил Гарант Конституции.

Первыми, по определению Владимира Зеленского, наградят "тех, кто помог спасению людей, кто проявил собственную чрезвычайную стойкость, кем мы все можем только гордиться".

Президент пообещал, что такая награда станет "нашей новой традицией", то есть, будет вручаться ежегодно.

К сожалению, День защиты детей для Украины не только не потерял, но и наоборот, из-за агрессии России и ее похищения наших детей, стал более актуальным. Сейчас точно известно о 19 546 незаконных депортаций и принудительных перемещений украинских детей – но реальное число значительно больше. Лишь 1307 детей Украине пока удалось вернуть.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский парламент принял резолюцию о возвращении украинских детей, которых Россия депортировала или принудительно переместила. В документе отмечается, что без возвращения похищенных детей не будет настоящего мирного соглашения. В то же время резолюция призывает Евросоюз привлечь виновных к ответственности и ввести санкции против лиц и учреждений, причастных к таким преступлениям.

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