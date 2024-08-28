Будет жара, но с грозами: синоптики уточнили прогноз на четверг в Украине. Карта

В Украине в четверг, 29 августа, погода будет очень жаркой, воздух в некоторых регионах прогреется до +35 градусов. На юге и местами в Винницкой, Черновицкой областях, на Днепропетровщине и Донбассе пройдут грозовые дожди.

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Соответствующим прогнозом погоды поделилась в Telegram синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что погода сейчас "каждый день интересная", а атмосфера "такая живая, такая подвижная и безгранично пестрая, что всегда что-нибудь интересное найдется".

Самая низкая температура по Украине в четверг будет на юге, частично в Винницкой, Хмельницкой, южных районах Житомирской области. Хотя там все равно прогнозируют жару – до +28...+31 градуса днем.

На остальной территории страны температура будет еще выше – до +30...+35 градусов.

В Киеве 29 августа ожидается жара до +32...+34 градусов. Без осадков.

В УкрГМЦ предупредили, что в четверг в Украине (кроме Львовской области) – чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Наталья Диденко в интервью нашему изданию рассказала, что последние летние дни в Украине будут жаркими. Она прогнозировала, что в ближайшую неделю погода будет преимущественно сухой.

– Укргидрометцентр ожидает, что погода в нашей стране в сентябре 2024 года будет похожа на августовскую.

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