Жара закончится через несколько дней, но будет погодный сюрприз: интервью с синоптиком Наталкой Диденко

Последние летние дни в Украине будут жаркими. Погода может порадовать похолоданием только в начале сентября. Однако своеобразный погодный сюрприз ожидает украинцев уже 27 августа, когда на юге страны станет прохладнее, чем на остальной территории.

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В ближайшую неделю будет засуха, дождей ожидать не стоит. Однако еще один сюрприз ожидает южные регионы – там благодаря циклону в Черном море возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Наталка Диденко.

Жара нон-стоп: нормально ли это?

Наталка Диденко отметила, что жара летом – это вполне нормальное явление, однако это лето имеет свои нюансы. "Летом наблюдается высокая температура воздуха. Другой вопрос, что это еще не закончившееся лето имело длительные периоды сильной жары".

По ее словам, "это потребует дополнительного изучения и метеорологических итогов. Но +30 и более +30 градусов и августе бывает практически каждый год. Поэтому никакого чуда здесь очевидно нет".

Прогноз погоды до конца августа: жара будет достигать +36 градусов

К сожалению, на этой неделе не стоит рассчитывать на похолодание. "До конца августа жара в Украине удержится. И даже сильная жара, в частности на востоке, в центральных областях и даже на севере Украины. Температура воздуха может достигать +34…+36 градусов", – предупредила Наталья Диденко.

По ее прогнозам, только 2-3 сентября, фактически с начала нового учебного года, "температура воздуха начнет постепенно снижаться, начиная с западных областей, затем это коснется севера, части центральных областей и т.д.".

Погодный сюрприз ожидает юг Украины

"Очень интересная синоптическая ситуация прогнозируется на вторник, 27 августа, и вообще на ближайшие дни", – рассказала синоптик.

Так, вопреки традиционной ситуации, когда на юге страны жарче, чем в других регионах, на текущей неделе все будет наоборот. "Во вторник, 27 августа, сильная жара будет продолжаться везде в Украине, будет преобладать жаркая воздушная масса, а в южной части страны будет менее жарко".

"Я не скажу, что прохладно. Но если в большинстве областей Украины будет +30…+35 градусов, то в южной части Украины будет ослабление жары до +28…+32 градусов", – уточнила Наталка Диденко.

Похолодание в сентябре не будет внезапным

Похолодание в Украине начнется в первых числах сентября. Оно не будет внезапным – речь идет о постепенном процессе понижения температуры.

"Это будет постепенный процесс. Но, например, 5-6-7 сентября в западной части Украины температура воздуха может быть достаточно низкой. Максимальная температура днем может составлять +24…+26 градусов, а может и ниже", – сообщила синоптик.

Будут ли дожди? Да, но точечно и не везде

"С осадками, к сожалению, более сложная ситуация в том плане, что над территорией Украины находится сухая воздушная масса. Осадков не хватает, воздух пересушен. В этой связи растет пожарная опасность", – констатировала Наталья Диденко.

Тем не менее, ситуацию с осадками на юге сменит циклон. "В ближайшие дни, 27, 28 и 29 августа из-за локального циклона, расположенного над Черным морем, есть вероятность кратковременных дождей с грозами именно в южной части Украины. Там могут пусть и локально, но возникать сильные ливни", – рассказала она.

"Это очень точечно. Не стоит рассчитывать на какие-нибудь тотальные дожди по всему югу. Но, тем не менее, там, по крайней мере, увеличится облачность, хотя бы на день-два снизится температура воздуха. Есть вероятность кратковременных грозовых дождей. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода", – предупредила Наталка Диденко.

Какой прогноз погоды до конца августа дает Гидрометцентр?

Украинский гидрометцентр обнародовал прогноз погоды до 30 августа. Согласно ему, в ближайшие дни на всей территории Украины ожидается летняя жара.

Во вторник, 27 августа, максимальная температура +33 градуса будет наблюдаться на севере, востоке, юго-востоке и в центре страны. Осадки прогнозируются на западе и юге Украины.

В среду, 28 августа, жара несколько усилится. До +34 градусов ожидается в Черниговской, Сумской, Харьковской областях, на Луганщине и Днепропетровщине. Осадки возможны на юге и в южно-центральных регионах.

В четверг, 29 августа, максимальные температурные показатели на уровне +34 градуса будут наблюдаться на Харьковщине и Полтавщине. Осадки прогнозируются на юге Украины.

В пятницу, 30 августа, температуры свыше +30 градусов будут держаться на всей территории Украины. Осадки возможны только на крайнем юге.