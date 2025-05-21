Будет тепло, но: синоптик рассказала, где в четверг ждать дождей и гроз. Карта

В четверг, 22 мая, самую высокую температуру воздуха в Украине ожидают в центральных и южных регионах – до +24°C. На большей части территории страны будет сухо, тепло и солнечно.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, "практически повсеместно в Украине будет доминировать теплая воздушная масса", а температура днем будет колебаться в пределах +18...+24°C.

Впрочем, дожди с грозами вероятны в западных областях, а также в Житомирской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях. В других регионах будет преобладать сухая и комфортная погода.

В Киеве существенных осадков не прогнозируют, температура воздуха днем достигнет +22°C. В Каневе, где именно в этот день чествуют день перезахоронения Тараса Шевченко, ожидается особенно приятная весенняя погода – ласковое солнце и легкая облачность.

"А эта фотография - год назад, 22 мая, возле Батька", – вспомнила синоптик, поделившись личными воспоминаниями о важном для украинцев дне.

По данным Укргидрометцентра, 22 мая страна поделится на дождливый запад и солнечный восток.

В западных областях – на Львовщине, Закарпатье, Прикарпатье, Буковине и Ровенщине - ожидаются дожди, местами с грозами. Температура днем составит +19...+23°C, ночью +8...+11°C.

В центральных и северных областях – в частности в Киеве, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской и Сумской – преимущественно без осадков, с переменной облачностью. Днем будет +21...+24°C, ночью +9...+12°C. На Сумщине возможны локальные дожди.

В восточных областях - Харьковской, Донецкой, Луганской – будет царить солнечная погода. Температура днем составит +22...+24°C, ночью +10...+13°C. Лишь местами в Харьковской области возможны кратковременные дожди.

В южных регионах – Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму – будет ясно, без осадков. Температура днем достигнет +22...+24°C, в Одесской области – несколько свежее, +19...+21°C.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко отметила, чтохолодная погода в ближайшие дни покинет Украину. В течение этой недели температура воздуха начнет повышаться, однако осадки будут продолжаться. Кратковременное снижение температуры возможно лишь в западных и северных областях.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам синоптиков потепление в Украине после длительных холодов будет постепенным. Угроза заморозков будет сохраняться на западе, однако на остальной территории будут происходить синоптические процессы, которые будут блокировать поступление холодного воздуха.

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