Будет просто сиять: простое удобрение оздоровит ваш спатифиллум

Спатифиллум считается довольно неприхотливым комнатным растением, однако даже он иногда начинает терять привлекательный вид. Если листья бледнеют, желтеют, теряют упругость или растение почти не выпускает новых побегов, стоит в первую очередь проверить условия содержания.

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Спатифиллум лучше всего чувствует себя при ярком рассеянном освещении, повышенной влажности воздуха и стабильной температуре. Важен и правильный полив: почва не должна ни полностью пересыхать, ни постоянно оставаться мокрой, сообщает Kobieta Interia.

Зачем спатифиллуму нужен желатин

Желатин содержит белки, в состав которых входит азот. После разложения органического вещества микроорганизмами часть этого элемента может становиться доступной для растения.

Азот особенно важен в период активного роста, ведь он необходим для формирования зеленых листьев и новых побегов. При его недостатке листья могут светлеть, а развитие растения – замедляться.

В то же время желатин не является полноценной заменой комплексным удобрениям, поскольку не обеспечивает спатифилум всем набором необходимых макро- и микроэлементов.

Как приготовить подкормку из желатина

Рецепт очень прост. Одну столовую ложку желатина нужно растворить в стакане горячей, но не кипящей воды.

Тщательно перемешайте смесь и дайте ей остыть. Затем добавьте еще примерно три стакана воды, чтобы общий объем составил около одного литра.

Полученный раствор можно использовать для полива растений. Вносить много такого средства не нужно – достаточно небольшого количества примерно раз в месяц.

Не стоит превышать дозировку: избыток органических веществ в почве может создать благоприятные условия для развития плесени и нежелательных микроорганизмов.

Для каких растений еще подходит

Такую домашнюю подкормку иногда используют и для других декоративно-лиственных комнатных растений. В частности, её можно попробовать для:

монстеры;

замиокулькаса;

фикуса;

папоротников.

Однако перед подкормкой стоит убедиться, что плохое состояние растения действительно связано с недостатком питательных веществ. Пожелтение или увядание листьев может возникать также из-за чрезмерного полива, сухого воздуха, прямых солнечных лучей, холода или проблем с корневой системой.

Поэтому сначала лучше устранить возможные ошибки в уходе, а уже потом прибегать к дополнительной подкормке.

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