Только навредят: какие деревья не подойдут для домашнего сада

Не все деревья подходят для домашнего сада. Несмотря на декоративную привлекательность и распространенность в продаже, некоторые из них могут нанести больше вреда, чем пользы. Чрезмерное разрастание, агрессивная корневая система, токсичность или сложность в уходе – основные причины, почему специалисты не рекомендуют высаживать определенные виды деревьев на приусадебном участке.

Эксперт по садоводству Эдвард Боуринг назвал пять растений, которых следует избегать при планировании садового пространства. Детали рассказало издание Express.

Лавровишня

Это вечнозеленое дерево часто выбирают как живую изгородь для создания тени и приватности. Но его рост трудно контролировать – лавровишня может затенить другие растения и вытеснить слабые культуры.

Кроме того, части растения токсичны для людей и животных.

"Имея опыт долгого и изнурительного обрезания живой изгороди из лавровишни, я точно не посадил бы ее снова", – признался Эдвард Боуринг.

Черный орех

Несмотря на свою декоративность и впечатляющий вид, черный орех является сложным в уходе деревом. Он требует регулярной обрезки, даже зимой, и создает значительный мусор во дворе, сбрасывая орехи и листья.

Хуже всего – дерево выделяет химическое соединение юглон, которое токсично для многих других растений. В результате вблизи черного ореха плохо растут цветы, овощи и даже газон.

Плакучая ива

Романтичная на вид и любимая в парковом ландшафте, плакучая и ва совсем не подходит для компактных приусадебных участков. Она быстро растет и может разрастаться до 15 метров в ширину, создавая риски для окружающих сооружений.

Кроме того, огромная корневая система активно ищет влагу и может повредить канализационные трубы, фундаменты и дренажные системы, если дерево посажено слишком близко к дому.

Английский дуб

Надежное и массивное дерево, которое привлекает птиц и создает тень, но требует значительной площади для развития. В условиях малого двора дуб перерастает пространство, затеняет все вокруг и усложняет садовый уход.

Дуб требует частой обрезки, чтобы предотвратить падение ветвей. А осенью сад превращается в площадку для уборки желудей и листьев. Его мощная корневая система может разрушать тротуары и отмостки.

Прежде чем сажать дерево на собственном участке, важно учитывать не только эстетику или скорость роста, но и потенциальные риски для коммуникаций, почвы и других растений. Выбор дерева должен быть взвешенным – с учетом пространства, типа почвы, климата и долгосрочных последствий.

