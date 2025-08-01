Будет несколько "волн": когда ударят магнитные бури в августе и как улучшить самочувствие
В течение августа Землю накроют несколько "волн" магнитных бурь, но слишком сильных геомагнитных активностей не предвидится. Наибольшее количество бурь придется в период с 7 по 14 августа.
Об этом сообщается в прогнозе космической погоды от Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Там обнародовали мощность выше упомянутого природного явления по шкале от 0 до 9 планетарного К-индекса, где 0 – отсутствие активности, а 9 – экстремальная магнитная буря.
Прогноз геомагнитных активностей на август:
- 1 августа – 3 (беспокойство);
- 2 августа – 2 (спокойствие);
- 3 августа – 2 (спокойствие);
- 4 августа – 4 (активность);
- 5 августа – 3 (беспокойство);
- 6 августа – 2 (спокойствие);
- 7 августа – 5 (сильная магнитная буря);
- 8 августа – 4 (активность);
- 9 августа – 5 (сильная магнитная буря);
- 10 августа – 4 (активность);
- 11 августа – 5 (сильная магнитная буря);
- 12 августа – 4 (активность);
- 13 августа – 5 (сильная магнитная буря);
- 14 августа – 4 (активность);
- 15 августа – 3 (беспокойство);
- 16 августа – 2 (спокойствие);
- 17 августа – 2 (спокойствие);
- 18 августа – 4 (активность);
- 19 августа – 5 (сильная магнитная буря);
- 20 августа – 4 (активность);
- 21 августа – 3 (беспокойство);
- 22 августа – 4 (активность);
- 23 августа – 2 (спокойствие).
Как сохранить здоровье во время магнитной бури
Сильные магнитные бури, особенно на уровне 4–5 баллов по К-индексу, могут негативно влиять на самочувствие. Уязвимые люди могут жаловаться на головную боль, головокружение, перепады артериального давления, усталость, раздражительность, бессонницу и обострение хронических болезней.
Чтобы уменьшить влияние этого природного явления на организм, врачи советуют придерживаться здорового режима:
- спать не менее 7-8 часов,
- избегать перегрузок и стрессов,
- ограничить время перед экранами.
Рацион должен быть сбалансированным с большим количеством овощей и фруктов, без жирной пищи, фастфуда, кофе, энергетиков и алкоголя. Стоит не забывать о достаточном количестве воды.
Также рекомендуется больше находиться на свежем воздухе, но избегать активного солнца.
Лицам с хроническими болезнями важно контролировать состояние здоровья, иметь под рукой необходимые препараты и обращаться к врачу при первой необходимости.
Что предшествовало
11 июля, Землю накрыла мощная магнитная буря, сила которой достигла "красного" уровня – 5,0 балла по К-индексу.
Как сообщал OBOZ.UA, на поверхности Солнца зафиксировали появление огромной корональной дыры. Поток заряженных частиц вырвался прямо в сторону Земли.
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