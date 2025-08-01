Будет несколько 'волн': когда ударят магнитные бури в августе и как улучшить самочувствие

В течение августа Землю накроют несколько "волн" магнитных бурь, но слишком сильных геомагнитных активностей не предвидится. Наибольшее количество бурь придется в период с 7 по 14 августа.

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Об этом сообщается в прогнозе космической погоды от Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Там обнародовали мощность выше упомянутого природного явления по шкале от 0 до 9 планетарного К-индекса, где 0 – отсутствие активности, а 9 – экстремальная магнитная буря.

Прогноз геомагнитных активностей на август:

1 августа – 3 (беспокойство);

2 августа – 2 (спокойствие);

3 августа – 2 (спокойствие);

4 августа – 4 (активность);

5 августа – 3 (беспокойство);

6 августа – 2 (спокойствие);

7 августа – 5 (сильная магнитная буря);

8 августа – 4 (активность);

9 августа – 5 (сильная магнитная буря);

10 августа – 4 (активность);

11 августа – 5 (сильная магнитная буря);

12 августа – 4 (активность);

13 августа – 5 (сильная магнитная буря);

14 августа – 4 (активность);

15 августа – 3 (беспокойство);

16 августа – 2 (спокойствие);

17 августа – 2 (спокойствие);

18 августа – 4 (активность);

19 августа – 5 (сильная магнитная буря);

20 августа – 4 (активность);

21 августа – 3 (беспокойство);

22 августа – 4 (активность);

23 августа – 2 (спокойствие).

Как сохранить здоровье во время магнитной бури

Сильные магнитные бури, особенно на уровне 4–5 баллов по К-индексу, могут негативно влиять на самочувствие. Уязвимые люди могут жаловаться на головную боль, головокружение, перепады артериального давления, усталость, раздражительность, бессонницу и обострение хронических болезней.

Чтобы уменьшить влияние этого природного явления на организм, врачи советуют придерживаться здорового режима:

спать не менее 7-8 часов,

избегать перегрузок и стрессов,

ограничить время перед экранами.

Рацион должен быть сбалансированным с большим количеством овощей и фруктов, без жирной пищи, фастфуда, кофе, энергетиков и алкоголя. Стоит не забывать о достаточном количестве воды.

Также рекомендуется больше находиться на свежем воздухе, но избегать активного солнца.

Лицам с хроническими болезнями важно контролировать состояние здоровья, иметь под рукой необходимые препараты и обращаться к врачу при первой необходимости.

Что предшествовало

11 июля, Землю накрыла мощная магнитная буря, сила которой достигла "красного" уровня – 5,0 балла по К-индексу.

Как сообщал OBOZ.UA, на поверхности Солнца зафиксировали появление огромной корональной дыры. Поток заряженных частиц вырвался прямо в сторону Земли.

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