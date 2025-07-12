Землю накрыла магнитная буря "красного" уровня: сколько продлится и как улучшить самочувствие

Мощная магнитная буря " красного" уровня в пятницу, 11 июля, накрыла Землю. В субботу фиксируются лишь кратковременные всплески, однако уже в воскресенье, 13 июля, ожидается новый сильный шторм.

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Магнитные бури могут иметь негативные последствия для здоровья, однако соблюдение определенных рекомендаций поможет снизить влияние геошторма. Чем особенна нынешняя буря и как улучшить самочувствие в такие дни, читайте в материале OBOZ.UA.

Что известно о магнитной буре 11-13 июля

По данным портала Метеоагент, в пятницу, 11 июля, Землю накрыла мощная магнитная буря. Ее сила достигла "красного" уровня – 5,0 балла по К-индексу.

В субботу, 12 июля, магнитный фон пришел в норму – 2,7 балла по К-индексу. В то же время, по данным NOAA и EarthSky, фиксируются кратковременные всплески активности силой 4-5 по К-индексу из-за быстрого солнечного ветра от корональной дыры.

В воскресенье, 13 июля, по прогнозу астрономов, ожидается новый шторм "красного" уровня – силой 4,7 балла по К-индексу.

На следующий день, в понедельник, 14 июля, магнитное поле будет спокойным.

Прогнозы астрономов являются предварительными, поскольку солнечная активность чрезвычайно изменчива и ситуация может меняться до нескольких раз в день.

Как защитить здоровье во время магнитной бури

Считается, что сильные магнитные бури от 4-5 баллов по К-индексу могут влиять на биоритмы и вызывать головную боль, головокружение, скачки давления, чувство усталости, нарушение сна, раздражительность, апатию, обострение хронических заболеваний.

Чтобы улучшить самочувствие, следует учитывать общие рекомендации медиков, в частности соблюдать режим сна, избегать чрезмерных физических нагрузок, стресса и ограничить пользование гаджетами.

Также важно пить достаточно чистой воды и полноценно питаться: употреблять больше овощей, фруктов, избегать фастфуда, жирной пищи, кофе, энергетиков и алкоголя.

Кроме того, рекомендуется дышать свежим воздухом, одновременно избегая прямых солнечных лучей.

Людям, которые имеют хронические заболевания, стоит больше отдыхать и держать лекарства под рукой, а также обращаться за медицинской помощью в случае необходимости.