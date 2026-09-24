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Будет меньше судебных тяжб: Минобороны обещает не обжаловать решения судов о выплатах семьям погибших и пропавших без вести

Дарья Дурова
Новости. Общество
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Украинские военные. Иллюстративное фото
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Обоснованные судебные решения по делам, связанным с гибелью или исчезновением без вести военнослужащих, не будут обжаловаться Министерством обороны Украины. Однако отказ от обжалования не будет автоматическим, и каждое дело будет рассматриваться индивидуально.

Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба Минобороны. "Отказ от бесперспективного обжалования позволит сократить время между вынесением судебного решения и оформлением предусмотренных законодательством выплат, льгот и социальных гарантий", – пояснили в ведомстве.

Предусмотренные изменения сократят бюрократические процедуры. Заместительница министра обороны Любовь Галан заявила, что для родных воинов это будет означать меньше судебных тяжб и ожиданий.

"Если обстоятельства дела должным образом подтверждены и нет оснований для обжалования, решение суда быстрее вступит в законную силу. После этого семья сможет приступить к оформлению выплат без дополнительного прохождения апелляционной и кассационной инстанций лишь по формальным основаниям", – пояснила она.

Минобороны Украины больше не будет обжаловать решения по делам, касающимся:

Признания военнослужащего умершим в случае, если одновременно: по делу имеется письменная позиция воинской части и материалы служебного расследования с конкретными обстоятельствами, указывающими на вероятную смерть; участником дела является в/ч, в списках которой числится военный; суд соблюдал требования статьи 46 Гражданского кодекса Украины и учел выводы Большой палаты Верховного суда из постановления от 11.12.2024 по делу № 755/11021/22.

Установление факта смерти бойца, если одновременно: в деле имеется письменная позиция в/ч и материалы служебного расследования, подтверждающие факт смерти; участником дела является соответствующая воинская часть.

Установление факта родственных отношений, если члены семьи обращаются в суд из-за опечаток или неточностей в написании фамилий, имен или отчеств.

Установление факта отцовства, если в материалах дела имеется соответствующее заключение-подтверждение молекулярно-генетической экспертизы.

Установление фактов, дающих право на выплаты (льготы) в связи с исчезновением без вести или пленом, если одновременно: материалы дела подтверждают статус лица, пропавшего без вести/пропавшего при особых обстоятельствах (или подтверждают статус военнопленного); в деле имеется информация о других членах семьи (кроме заявителя) и/или лицах, указанных в личном распоряжении воина, имеющих право на выплаты; участником дела является соответствующая воинская часть.

Условия неоспариваемости судебных решений

"Неоспариваемость будет применяться в случаях, когда обстоятельства исчезновения военнослужащего и вероятной смерти надлежащим образом исследованы, подтверждены материалами воинской части, а судебное решение вынесено в соответствии с законодательством и практикой Верховного суда", – уточнили в оборонном ведомстве.

Дела будут рассматриваться индивидуально. Если судебное решение будет нарушать права или законные интересы Министерства обороны, его все же будут обжаловать.

В правительстве объяснили изменения

Как ранее писал OBOZ.UA, Министерство обороны подготовило методические рекомендации для воинских частей по оформлению разрешений на временное проживание иностранным добровольцам и лицам без гражданства, которые служат по контракту. 

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