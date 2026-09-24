Будет меньше судебных тяжб: Минобороны обещает не обжаловать решения судов о выплатах семьям погибших и пропавших без вести

Обоснованные судебные решения по делам, связанным с гибелью или исчезновением без вести военнослужащих, не будут обжаловаться Министерством обороны Украины. Однако отказ от обжалования не будет автоматическим, и каждое дело будет рассматриваться индивидуально.

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Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба Минобороны. "Отказ от бесперспективного обжалования позволит сократить время между вынесением судебного решения и оформлением предусмотренных законодательством выплат, льгот и социальных гарантий", – пояснили в ведомстве.

Предусмотренные изменения сократят бюрократические процедуры. Заместительница министра обороны Любовь Галан заявила, что для родных воинов это будет означать меньше судебных тяжб и ожиданий.

"Если обстоятельства дела должным образом подтверждены и нет оснований для обжалования, решение суда быстрее вступит в законную силу. После этого семья сможет приступить к оформлению выплат без дополнительного прохождения апелляционной и кассационной инстанций лишь по формальным основаниям", – пояснила она.

Минобороны Украины больше не будет обжаловать решения по делам, касающимся:

– Признания военнослужащего умершим в случае, если одновременно: по делу имеется письменная позиция воинской части и материалы служебного расследования с конкретными обстоятельствами, указывающими на вероятную смерть; участником дела является в/ч, в списках которой числится военный; суд соблюдал требования статьи 46 Гражданского кодекса Украины и учел выводы Большой палаты Верховного суда из постановления от 11.12.2024 по делу № 755/11021/22.

– Установление факта смерти бойца, если одновременно: в деле имеется письменная позиция в/ч и материалы служебного расследования, подтверждающие факт смерти; участником дела является соответствующая воинская часть.

– Установление факта родственных отношений, если члены семьи обращаются в суд из-за опечаток или неточностей в написании фамилий, имен или отчеств.

– Установление факта отцовства, если в материалах дела имеется соответствующее заключение-подтверждение молекулярно-генетической экспертизы.

– Установление фактов, дающих право на выплаты (льготы) в связи с исчезновением без вести или пленом, если одновременно: материалы дела подтверждают статус лица, пропавшего без вести/пропавшего при особых обстоятельствах (или подтверждают статус военнопленного); в деле имеется информация о других членах семьи (кроме заявителя) и/или лицах, указанных в личном распоряжении воина, имеющих право на выплаты; участником дела является соответствующая воинская часть.

Условия неоспариваемости судебных решений

"Неоспариваемость будет применяться в случаях, когда обстоятельства исчезновения военнослужащего и вероятной смерти надлежащим образом исследованы, подтверждены материалами воинской части, а судебное решение вынесено в соответствии с законодательством и практикой Верховного суда", – уточнили в оборонном ведомстве.

Дела будут рассматриваться индивидуально. Если судебное решение будет нарушать права или законные интересы Министерства обороны, его все же будут обжаловать.

Как ранее писал OBOZ.UA, Министерство обороны подготовило методические рекомендации для воинских частей по оформлению разрешений на временное проживание иностранным добровольцам и лицам без гражданства, которые служат по контракту.

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