Будет ли дополнительный выходной на Троицу: объяснение

В июне украинцы традиционно празднуют один из самых важных христианских праздников – Троицу. Это время, когда церкви наполняются ароматом свежей зелени, дома украшают ветвями деревьев, а семьи собираются за общим столом, вспоминая тех, кто отошел в мир иной и молясь за мир.

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Однако в 2025 году, в условиях военного положения, празднование будет иметь свои особенности. OBOZ.UA рассказывает, будут ли дополнительные выходные и сколько длится Троица.

Сколько дней длится Троица

В религиозной и народной традиции Троица длится три дня. Главный день – воскресенье, символизирующее Сошествие Святого Духа на апостолов, следующие понедельник и вторник имеют обрядовое значение, и во многих общинах считаются праздничными. В эти дни принято не работать, не выполнять домашних дел, а вместо этого – посещать храм и проводить время в семейном кругу.

Будет ли дополнительный выходной в 2025 году

К сожалению, в 2025 году дополнительных выходных на Троицу не предусмотрено. Причина этого – военное положение, которое действует в Украине с 24 февраля 2022 года и сейчас продлено как минимум до 7 августа 2025 года. Согласно Закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", в период действия этого правового режима дополнительные выходные на государственные и религиозные праздники отменяются.

Таким образом, единственным официальным выходным на Троицу 2025 года будет воскресенье, 8 июня. Дни 9 и 10 июня, которые при мирных условиях были бы выходными или сокращенными, останутся рабочими.

Могут ли быть исключения

Несмотря на общие правила, отдельные работодатели могут принять решение предоставить работникам дополнительный выходной или сократить продолжительность рабочего дня в понедельник после Троицы. Это право предприятий и учреждений, но не обязанность. Поэтому вопрос стоит уточнять непосредственно у администрации или руководства.

Как отметить Троицу в условиях войны

Даже несмотря на отсутствие дополнительных выходных, украинцы сохраняют духовную суть Зеленых праздников. В воскресенье верующие посещают храмы, освящают зелень, которую приносят домой как символ обновления и Божьего благословения. В селах и городах поддерживается обычай украшать дома липовыми или кленовыми ветвями, а также готовить традиционные блюда – пироги, мясные блюда, зеленый борщ.

В 2025 году Зеленые праздники приобретают еще один важный смысл – молитвы за Украину, за мир и за всех, кто сейчас на передовой.

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