Бронированное авто спасло водителю жизнь: Стерненко объяснил, откуда у него Range Rover и охрана. Фото

Волонтер и блогер Сергей Стерненко после убийства одесского активиста Демьяна Ганула усилил собственную безопасность. Именно после этого он арендовал бронированный автомобиль Range Rover.

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Об этом Стерненко рассказал 2 мая в Facebook. Сообщение было опубликовано практически в то же время, когда Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения подозреваемой в покушении на волонтера. Женщина устроила стрельбу и попала в Стерненко днем раньше, 1 мая.

"После убийства Ганула мы понимали, что россияне могут попытаться убить и меня. Поэтому принимали комплекс мер безопасности. С этой целью арендовали бронированное авто", – написал потерпевший.

Он показал фото, которое свидетельствует: завербованная ФСБ подозреваемая выстрелила несколько раз и целилась не только по самому Стерненко, но и по машине.

Авто спасло жизнь водителя, потому что пуля не пробила дверь с его стороны, но два колеса получили повреждения.

Блогер добавил, что мог бы и купить, а не арендовать такую машину, однако "большую часть заработка отдает на войско и сам оплачивает себе охрану".

"В тот день она была смешанная – первым шел мой охранник, а третий – альфовец. Он и нейтрализовал мр**оту. А водитель на авто повез меня в больницу", – рассказал волонтер.

Он поблагодарил за поддержку, а также СБУ, главу ведомства Василия Малюка и президента Владимира Зеленского "за внимание к этому делу".

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 1 мая Стерненко получил пулевое ранение. Пуля попала ему в ногу и прошла навылет, в тот же день его прооперировали. Его жизни ничего не угрожает.

– Женщина, которая стреляла в активиста, была задержана на месте инцидента. Ей инкриминируют покушение на убийство, совершенное по заказу, с целью получения выгоды и по предварительному сговору; также – государственную измену.

– 2 мая адвокат нападающей Анатолий Юрченко заявил, что российский агент убедил женщину, якобы она работает на СБУ, а Стерненко, которого она не знала и за деятельностью которого не следила, – на ФСБ. Женщина признала свою вину и проявила готовность помогать следствию.

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