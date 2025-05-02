Российский агент убедил, что Стерненко работает на ФСБ: адвокат нападающей на волонтера рассказал подробности покушения

Адвокат нападающей на волонтера Сергея Стерненко, Анатолий Юрченко, раскрыл некоторые подробности покушения. По его словам, российский агент убедил женщину, что украинский активист работает на ФСБ.

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Об этом сообщает "Hromadske". Вместе с тем, Юрченко заверил, что его клиентка признает свою вину и проявила готовность помогать следствию.

Адвокат отметил, что спецслужбы РФ завербовали женщину, выдавая себя за представителей Службы безопасности Украины и якобы шантажируя ее обвинениями в государственной измене. Спецслужбы РФ убедили подозреваемую в том, что Стерненко сотрудничает с ФСБ, и предложили его ликвидировать, утверждая, что именно он причастен к ракетным ударам по Киеву.

"Вину свою признает, будет сотрудничать со следствием, просто была завербована ФСБ, не зная, что это ФСБ. Она была убеждена до последнего, что это работники СБУ, она считала, что работает на Украине", – подчеркнул Юрченко.

Он добавил, что женщина проходила курсы стрельбы, и таким образом готовилась к покушению. Сколько выстрелов произвела во время нападения, она не помнит.

Сама злоумышленница, которую по данным источников OBOZ.UA зовут Людмила Чемерская, заявила, что ничего не знала о Сергее Стерненко и не следила за его волонтерской деятельностью. Также она добавила, что "влюбилась" в слова агента РФ, который с ней общался.

"Меня сначала запугали, а потом я влюбилась в этого человека (агента РФ – Ред.)… Общались в Viber, фото его не видела. Влюбилась в слова", – отметила подозреваемая.

Кроме того, адвокат сообщил, что злоумышленники обещали женщине пересадку почек, поскольку она уже не первый год на диализе. Об этом свидетельствует скриншот с поста 4-летней давности.

Что такое диализ

Диализ – процедура искусственного очищения крови в ситуациях, когда почки теряют свою способность эффективно фильтровать и выводить лишние вещества и токсины.

Напомним, 1 мая, стало известно, что на Стерненко покушались. Пуля попала ему в ногу и прошла навылет, в тот же день его прооперировали. Пока его жизни ничего не угрожает. Нападница была задержана с поличным.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 мая, женщине, задержанной в связи с попыткой убийства блоггера, активиста и волонтера Сергея Стерненко, было официально объявлено о подозрении. Ей инкриминируют покушение на убийство, совершенное по заказу, с целью получения выгоды и по предварительному сговору, а также государственную измену.

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