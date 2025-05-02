Напавшей на Стерненко избрали меру пресечения: что решил суд

Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения подозреваемой в покушении на общественного деятеля и волонтера Сергея Стерненко. Женщина несколько раз выстрелила в него, когда волонтер уходил из собственного дома 1 мая: ее задержали на месте.

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За решеткой по подозрению в государственной измене и покушению на убийство злоумышленница проведет следующие 60 дней – до 29 июня, сообщает "Общественное". Источники OBOZ.UA сообщили, что женщину зовут Людмила Чемерская.

Как сообщает "Общественное", суд назначил Чемерской меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 июня – без права внесения залога. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте.

Также, по решению суда, нападавшей на время содержания под стражей должны обеспечить медицинскую помощь по проведению гемодиализа три раза в неделю.

Ранее в этот день Служба безопасности Украины ей сообщила о подозрении в покушении на убийство и государственную измену.

Перед началом заседания по избранию меры пресечения подозреваемая сделала несколько заявлений журналистам. В частности, она заявила, что не знала, кто такой Сергей Стерненко и чем он занимается, потому что "не следила за его деятельностью".

Известно, что постоянного места работы подозреваемая не имеет, но имеет инвалидность 1 группы. Как заявил адвокат Чемерской, женщина нуждается в гемодиализе. Проблем с законом у нее раньше не было.

"Адвокат подозреваемой Анатолий Юрченко рассказал, что человек, которому она полностью доверяла, предложил ликвидировать Стерненко, мотивируя тем, что Стерненко якобы работает на ФСБ и прилеты по Киеву — это дело его рук. По словам стороны защиты, подозреваемая проходила курсы стрельбы, готовилась к покушению. Сколько выстрелов сделала, она не помнит", – отмечает "Общественное".

Сама же Чемерская свои действия объяснила "любовью": мол, общавшийся с ней в Viber человек представился сотрудником СБУ – и на каком-то этапе женщина начала испытывать к этому человеку, которого никогда не видела, сильные чувства.

"Меня сначала запугали, а потом я влюбилась в этого человека. Но фото не видела. Общались в вайбере, влюбилась в слова", — сказала женщина.

В суде она подтвердила, что на учете из-за психических заболеваний не состоит, но имеет больные почки и ей "пообещали пересадку" этого органа.

"Во время заседания судья зачитала документы дела. Из них следует, что Стерненко получил сквозное верхнее ранение бедра. Также известно, что невеста Стерненко раньше видела подозреваемую несколько раз",– отмечает Общественное.

Напомним, накануне, 1 мая, стало известно, что на Стерненко покушались. Волонтеру повезло: пуля попала ему в ногу и прошла навылет. В тот же день его прооперировали. Еще больше повезло одному из сотрудников СБУ, сопровождавших активиста: одна и пуль прошила его одежду, не оставив ни единой царапины на теле.

Второй сотрудник службы на выстрелы среагировал мгновенно: как видно на видео с места нападения, он шел последним и, услышав стрельбу, повалил нападающую на землю, обездвижив ее.

Стрелявшая была задержана на месте преступления. А 2 мая СБУ сообщила ей о подозрении в покушении на убийство по корыстным мотивам по предварительному сговору, а также в государственной измене.

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