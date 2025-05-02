Дистанционно завербовали российские спецслужбы: задержанной за нападение на Стерненко сообщили о подозрении. Фото

Задержанной при покушении на жизнь известного блогера, активиста и волонтера Сергея Стерненко женщине 2 мая сообщили о подозрении. Злоумышленнице инкриминировали покушение на заказное убийство из корыстных мотивов и по предварительному сговору, а также государственную измену.

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Женщина действовала по указаниям российских спецслужб, которые завербовали ее, когда она искала "легкий заработок" в интернете. Подробности сообщили в Службе безопасности Украины и в Офисе генерального прокурора, по данным источников OBOZ.UA, нападавшую зовут Людмила Чемерская.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора гражданке сообщено о подозрении по фактам государственной измены и покушения на убийство известного волонтера (ч. 2 ст. 111, ст. 15, п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Правоохранители задержали ее в порядке ст. 208 УПК Украины", – говорится в сообщении ОПУ.

О подозрении злоумышленнице сообщили сотрудники Службы безопасности, эта же структура осуществляет досудебное расследование по делу.

Задержанная при попытке убить Стерненко женщина оказалась 45-летней уроженкой Одесщины, которая в последнее время проживала в столице. Источники OBOZ.UA называют имя злоумышленницы: Людмила Чемерская. Женщина была достаточно активной в Facebook, правда, оставляла преимущественно репосты – неизменно максимально патриотического характера: о любви к Украине, вере в победу над врагом и словами благодарности защитникам. Чем ближе к дате покушения – тем больше таких сообщений появлялось на странице, а вот до декабря 2024 года Чемерская публиковала преимущественно результаты игр, в которые играла в соцсети.

По данным СБУ, в конце прошлого года ее дистанционно завербовали российские спецслужбы: внимание врага она привлекла, когда искала "легкий заработок" в сети.

Сначала российские спецслужбы давали завербованной агентке более легкие задачи. В частности, она вела наблюдение за определенными автомобилями, фотографировала их и передавала информацию своему "куратору".

Постепенно задачи "усложнялись". Так, на одном из этапов предательница по инструкциям от куратора должна была изготовить самодельное взрывное устройство. По настоянию российских спецслужб, она также переехала в новую квартиру в центре Киева.

"С середины апреля фигурантка начала следить за общественным активистом и волонтером Сергеем Стерненко, поселившись в одном с ним жилищном комплексе. Позже она получила координаты "схрона", в котором было спрятано огнестрельное оружие – пистолет модели ПМ и патроны к нему. А утром 1 мая 2025 года куратор дал ей указание совершить убийство активиста вблизи его дома", – рассказали в СБУ.

В Службе добавили, что к моменту совершения покушения вражеская агентка вела наблюдение за Стерненко и примерно знала, в какое время он выходит из дома и каким авто пользуется.

"В момент выхода Сергея Стерненко из дома российская агентка произвела несколько выстрелов: одна из пуль попала ему в ногу. Она была мгновенно задержана на месте сотрудниками Службы безопасности Украины. По результатам обысков у нее обнаружен телефон с доказательствами работы на РФ, а также компоненты к самодельному взрывному устройству, которые она хранила в другой квартире", – рассказали в Службе.

Интересно, что и сама предательница, и ее куратор в переписке общаются пусть и на ломаном, но на украинском языке.

В настоящее время досудебное расследование СБУ продолжается. Принимаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

2 мая Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В общей сложности задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, накануне, 1 мая, стало известно, что на Стерненко было совершено покушение. Волонтеру повезло: пуля попала ему в ногу и прошла навылет. В тот же день его прооперировали. Еще больше повезло одному из сотрудников СБУ, сопровождавших активиста: одна из пуль прошила его одежду, не оставив ни одной царапины на теле.

Второй сотрудник службы на выстрелы среагировал мгновенно: как видно на видео с места нападения, он шел последним и, услышав стрельбу, повалил стрелявшую женщину на землю, обездвижив ее.

Злоумышленница была задержана на месте преступления.

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