Британка ищет фрейлину, которой заплатит более 100 тыс. долл.: что надо делать

Женщина с чрезвычайно высоким достатком ищет личного ассистента/ассистентку для работы из дома и сопровождения на роскошные светские мероприятия. Эта уникальная должность называется фрейлиной и будет выполняться в центре Лондона.

Видео дня

Успешному кандидату выплатят впечатляющие 85 000 фунтов стерлингов (115 982 долл США) за работу с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, пишет Express.

В вакансионной инструкции указано, что возможна эпизодическая работа вечером. Акцент делается на том, чтобы кандидат обеспечивал "присутствие, товарищеские отношения, дискретность и безупречные стандарты, а не поддержку со стороны руководства компании".

Нужно будет сопровождать состоятельную женщину на помолвках, светских и культурных мероприятиях, частных ужинах и встречах.

Кандидатка должна предложить "тихую поддержку и практическую ежедневную помощь", что позволит женщине выполнять свои обязательства с "изяществом и заботой". В доме женщины есть отдельный кабинет, и фрейлина будет работать в сплоченной команде.

Требования к идеальной кандидатке

От природы сдержанная, собранная и умная, с сильным чувством личной целостности.

Имеет опыт тесного сотрудничества с частным лицом и построения отношений на принципах "доверия, уважения и эмпатии"

"Уверенная и утонченная" в общении с широким кругом людей.

Высокоорганизованная, с должным вниманием к деталям.

Стрессоустойчивая.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что женщина выиграла $30 млн в лотерею, а потом украла на работе $73 тыс.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.