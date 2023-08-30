Большую часть Украины накроют дожди: синоптики уточнили прогноз на четверг. Карта

В половине Украины в последний день лета, 31 августа 2023 года, ожидаются дожди. На западе погода будет свежей, в остальных регионах воздух может прогреться выше +30 градусов.

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Соответствующий прогноз опубликовал Укргидрометцентр. По данным синоптиков, четверг пройдет без осадков в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В других областях вероятны дожди, местами – с грозами.

В западной части страны, на Житомирщине, Винниччине будет в среднем до +25 днем. Ниже +30 будет также в Сумской, Харьковской, Луганской и Одесской областях.

В остальных регионах прогнозируется жаркий день. Самая высокая температура ожидается в Крыму (до +34 градусов).

В Киеве и области 31 августа пройдут дожди и грозы. Температура ночью +18...+20, днем +28...+30 градусов.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Киеве третий день подряд синоптики фиксировали температурные рекорды. Максимальная температура воздуха во вторник, 29 августа, достигла 35,9 градуса.

– Ожидается, что в сентябре 2023 года планету накроют четыре магнитные бури, одна из них будет очень сильной.

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