Большинство украинцев – за прекращение огня, только если будут гарантии безопасности: результаты опроса

Большинство граждан Украины готовы поддержать прекращение огня только при условии предоставления международных гарантий безопасности. По данным опроса, такую позицию высказывают 75% респондентов.

Исследование было проведено социологической группой "Рейтинг" (Rating Group) 21-23 августа 2025 года. Оно свидетельствует, что украинцы хотят мира и в основном готовы говорить об определенных уступках, но только при условии предоставления надежных гарантий безопасности от партнеров.

Как украинцы видят завершение войны

По данным опроса, 59% участников исследования высказались за завершение войны путем поиска компромисса.

При этом 20% считают необходимым продолжать борьбу до возвращения всех оккупированных территорий.

Еще 13% – к восстановлению контроля по состоянию на 23 февраля 2022 года .

При этом 82% считают переговоры реалистичным путем завершения войны: 62% поддерживают поиск компромисса с участием международных посредников.

20% выступают за прямые переговоры с Россией.

Среди ключевых условий безопасности украинцы называют финансирование армии и поставки оружия от партнеров (52%), обязательства союзников вступить в войну в случае повторного нападения (48%) и международное патрулирование воздушного и морского пространства (44%).

Отвечая на вопрос о важнейших задачах сегодняшнего дня, 58% респондентов отметили получение долгосрочных гарантий финансирования и поставки вооружения.

31% – возвращение территорий .

Чаще всего украинцы определяют смыслом войны борьбу за будущее детей (60%) и свободу страны (44%).

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 29 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что американских военных на территории Украины не будет. В то же время Соединенные Штаты готовы помочь Европе с предоставлением гарантий безопасности, в частности авиационной поддержкой.

