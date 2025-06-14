Большинство освобожденных являются офицерами: в Коордштабе рассказали подробности обмена пленными. Фото

В субботу, 14 июня, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией. В частности, домой вернулись тяжелобольные, тяжелораненые и молодые офицеры.

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В Координационном штабе рассказали подробности обмена пленными. Там отметили, что на родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины и Государственной специальной службы транспорта.

"Сегодня состоялся очередной этап большого обмена пленными в категории "раненые и тяжелобольные" согласно договоренностям в Стамбуле. Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными по поручению президента Украины возвращены из российской неволи защитники, имеющие ранения и проблемы со здоровьем", – говорится в сообщении.

Уточняется, что подавляющее большинство освобожденных сегодня защитников находилось в неволе с 2022 года. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.

"Большинство освобожденных сегодня защитников – офицеры. Также часть освобожденных – моложе 25 лет", – уточнили в Коордштабе.

В целом домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Курском направлениях.

Отмечается, что освобожденные из плена защитники пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе.

"Координационный штаб продолжает работу и в ближайшее время будет проведен следующий этап освобождения украинских пленников. Работаем над возвращением всех! Слава Украине!" - резюмировали детали обмена в Коордштабе.

Напомним, что 14 июня 2025 года состоялся очередной обмен пленными – уже четвертый за неделю. Среди освобожденных – бойцы Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Эмоциональное видео с освобожденными из плена опубликовала Государственная пограничная служба Украины. На кадрах эмоции защитников, глаза которых горят несокрушимым огнем. После возвращения все украинцы пройдут медицинский осмотр и получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также положенные выплаты за время пребывания в плену.

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Официально полных списков украинских защитников, которых вернули домой 9, 10, 12 и 14 июня, пока нет, но местные власти и родные публикуют в сети отдельные фамилии тех, кто уже дома. OBOZ.UA собрал всю известную на данный момент информацию.

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