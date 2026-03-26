Более 10 лет жизни посвятил службе: на Донбассе погиб полицейский с Полтавщины Вячеслав Курочка. Фото

К сожалению, Украина до сих пор теряет на войне с российскими оккупантами своих лучших сыновей. В Донецкой области погиб 37-летний старший сержант полиции Вячеслав Курочка из Полтавской области.

Жизнь правоохранителя была оборвана 2 марта 2026 года, во время выполнения боевого задания. Печальную весть о потере принесли коллеги погибшего Героя.

Что известно о Герое

Вячеслав Курочка родился в мае 1988 года в селе Оболонь Кременчугского района Полтавской области. Более 10 лет своей жизни он посвятил службе в органах внутренних дел и Национальной полиции Украины.

Старший сержант полиции полицейский взвода №1 роты №1 батальона полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в Полтавской области погиб 2 марта 2026 года, во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

У павшего воина остались отец, мать и сестра.

Другие Герои страны

