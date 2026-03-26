Отдал жизнь за независимость Украины: на фронте погиб военный с Киевщины Сергей Смелый. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
168
На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Згуровки Киевской области Сергей Смелый. Воин отдал самую дорогую – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Згуровской поселковой территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"С глубокой болью сообщаем, что подтвердилась весть о гибели нашего земляка, жителя Згуровки, мужественного защитника Украины – Сергея Анатольевича Смелого (27.12.1984 года рождения)", – говорится в сообщении.

Герой стал на защиту Украины в сентябре 2024 года. Долгое время Сергей считался без вести пропавшим. Родные не теряли надежды, что он отзовется, вернется, обнимет. Но, к сожалению, война оказалась неумолимой и оборвала все надежды.

Воин отдал самое дорогое – свою жизнь – за нашу свободу, за мирное будущее своих детей и каждого из нас.

"Светлая память о Герое вечно будет жить в сердцах тех, кто его знал, и тех, кого он больше всего любил – родителей, жены, детей, близких людей и верных друзей. Выражаем искренние и глубокие соболезнования семье Сергея. Мы разделяем с вами эту неописуемую боль и склоняем головы в общей скорби", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Обухова Киевской области Юрий Демиденко. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 23 ноября 2025 года.

