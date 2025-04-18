'Боль наполняет сердце': во время выполнения боевого задания погиб защитник с Черниговщины. Фото

Защищая Украину погиб воин с Черниговщины Виктор Войтенко. Смерть Герой принял 15 апреля, во время выполнения боевой задачи.

Видео дня

Воину навсегда останется 28 лет, дома его ждала маленькая дочь. О потере рассказали в Ивановской сельской территориальной общине.

"Боль наполняет сердце... Невыразимая грусть окутывает душу... Каждый день мы теряем лучших...С глубокой грустью сообщаем, что в Ивановскую ТГ пришло страшное известие – во время выполнения боевого задания 15.04.2025 года погиб Войтенко Виктор Анатольевич", - говорится в сообщении.

Известно, что родился Виктор Войтенко 24 ноября 1996 года в селе Гущинцы. Служил в рядах одной из воинских частей ВСУ в минометном взводе роты огневой поддержки, был главным сержантом, командиром миномета, пишет "Січ Ньюз".

Погиб на Запорожье, на Ореховском направлении, в результате удара российского FPV-дрона на оптоволокне.

"К сожалению, словами трудно залечить в сердце болезненную рану потери. Ведь смерть самого родного человека – большое испытание. В этот горький миг разделяем горе вашей семьи и вместе с вами склоняем голову в глубокой скорби. Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах. Вечная память и слава украинскому воину, защищавшему Родину и каждого из нас! Защищая родную землю от врага, он отдал самое дорогое – свою жизнь. Вечная память и почет Герою!" – отметили в Ивановской громаде.

"Мою жизнь забрали. Вырвали изнутри", – цитирует "Січ Ньюз" написанные женой погибшего воина слова.

Похороны Виктора Войтенко пройдут в субботу, 19 апреля. В 11 часов начнется прощание с Героем в его родных Гущинцах, возле дома погибшего воина (ул. Украинская, 32). После этого состоится отпевание воина в сельском Храме Успения Пресвятой Богородицы. Далее Виктора Войтенко похоронят на кладбище при въезде в село.

Напомним, ранее стало известно, что во Львовской области простились с двоюродными братьями-Героями. Александр и Роман Радионов из города Шептицкий долгое время считались пропавшими без вести. Связь с 42-летним Александром оборвалась в феврале 2024 года возле села Северное Донецкой области. 34-летний Роман погиб в июле того же года вблизи села Вовче.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!