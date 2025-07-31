Решение согласовано: с августа украинские военные получат дополнительные 15 дней отпуска
Президент Владимир Зеленский прокомментировал закон, который гарантирует надлежащее бюджетное финансирование для Сил обороны. Также глава государства проинформировал, что было согласовано решение об увеличении отпуска для военнослужащих.
Речь идет о 15 дополнительных днях отпуска для военных. Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении в Telegram.
Военные получат больше отдыха
По словам украинского президента, соответствующий механизм о дополнительных днях отпуска для военнослужащих должен заработать уже в августе. Зеленский отметил, что решение было согласовано с военным командованием.
"Сегодня есть важные решения. Я поручал, и мы согласовали с военным командованием решение о дополнительных 15 днях отпуска для наших военных, чтобы в августе это начало работать", – сказал президент.
Финансирование ВСУ и поддержка ветеранов
Зеленский проинформировал, что закон, который гарантирует надлежащее бюджетное финансирование для Сил обороны, позволит выделять средства на закупку оружия, дронов, а также на денежные выплаты военным и их семьям. Этот закон, по словам Зеленского, является "гарантией выплат нашим воинам на передовой и родным павших героев".
Кроме того, было принято решение, которое откроет больше возможностей ветеранским предприятиям.
"Также принят и закон, который дает больше возможностей ветеранским предприятиям. Эти законы уже есть. Есть законы уже будут работать. Поэтому этот день действительно результативный, и ощутимо для людей. Спасибо всем, кто защищает Украину, украинцев, украинские национальные интересы. Слава Украине!" – заявил Зеленский.
Что предшествовало
Уполномоченная Президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей воинов Ольга Решетилова заявила, что теперь разблокировано 14 дополнительных дней отпуска (с разрешения командира) для участников боевых действий.
Таким образом, после подписания закона военнослужащие будут иметь право на:
– 30 дней основного отпуска, 15 из которых обязательны. Не использовать эти 15 дней военнослужащий может только по собственному желанию;
– 10 дней по семейным обстоятельствам;
– 14 дней отпуска для УБД.
Напомним, во время военного положения украинские военнослужащие по закону имеют право на отдых, восстановление здоровья и разрешение семейных обстоятельств. В большинстве случаев отпуска предоставляются с сохранением денежного довольствия.
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