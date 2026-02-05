БО '100% Жизнь' Днепровский регион' получила 75 000 евро от Purina на канистерапию в прифронтовых громадах Украины

Благотворительная организация "100% Жизни" Днепровский регион" стала одним из победителей международной премии Purina BetterWithPets Prize 2025 и получила грант 75 000 евро. Финансирование будет направлено на развитие программ с привлечением собак к психосоциальной поддержке людей, пострадавших от войны и находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Purina BetterWithPets Prize – конкурс от ведущего европейского производителя кормов для животных Purina. В соревновании принимают участие организации и социальные предприниматели, которые через взаимодействие с домашними любимцами помогают улучшать благосостояние и эмоциональное состояние людей из уязвимых групп. Премия присуждается раз в два года. В 2025 году победителей выбрала независимая судейская группа из почти 150 заявок из 15 стран. Общий призовой фонд составляет 200 000 евро, который распределяется между тремя лауреатами.

Украинский проект-победитель сосредоточен на канистерапии для поддержки детей и взрослых, живущих в состоянии длительного стресса из-за войны. "100% Жизнь" Днепровский регион" развивает партнерства с местными и национальными кинологами и сертифицированными канистерапевтами, чтобы сделать такие программы более доступными, в частности в громадах, приближенных к линии фронта.

"Поддержка от Purina позволяет нам превратить взаимодействие с животными в мощный инструмент для лечения детей и взрослых, пострадавших от войны в Украине. Благодаря этой грантовой программе терапия с помощью собак станет доступной для тех, кто в ней больше всего нуждается – громад, которые живут в постоянном стрессе и неопределенности", – говорит Ольга Рубан, исполнительный директор благотворительной организации "100% Жизнь" Днепровский регион".

Дополнительно победители Purina BetterWithPets Prize получают доступ к расширенному сообществу социальных партнеров Purina, которые могут поделиться знаниями и лучшими практиками из своего опыта.

В команде Purina активно поощряют реализацию проектов, которые помогают людям восстанавливать психологическую устойчивость и преодолевать негативные последствия войны. "Домашние любимцы – это источник действенной эмоциональной поддержки и опора в кризисных ситуациях. Сейчас множество людей в Украине в этом нуждаются. Мы поздравляем украинского победителя с проектом развития канистерапии, который сделает помощь доступной для прифронтовых громад", – говорит Игорь Дубовик, директор бизнеса кормов для домашних животных Purina, Nestlé в Украине".

С начала 2022 года Purina в Украине существенно расширила гуманитарную помощь, охватив всю Украину. Более 2000 тонн корма для кошек и собак было передано приютам, волонтерам и организациям, которые занимаются домашними животными. Также Purina предоставляет месячный запас корма людям, которые берут животное из приютов-партнеров. С 2022 года благодаря этой инициативе более 10 тысяч любимцев получили новые дома.

На сегодня компания Nestlé предоставила помощь на сумму более 29 миллионов швейцарских франков (1,5 млрд грн) в виде пищевых продуктов и денежных взносов местным гуманитарным организациям в Украине, в частности реабилитационным центрам Unbroken и Superhumans, помощь которым составила уже более 58 млн грн. Только за 2025 год компания передала на помощь украинцам более 16 тыс. тонн продуктов питания через партнерские благотворительные фонды FoodFoundation, Food Bank, "Покрова", "С ангелом на плече", "Маленькие победы", "Формат 20", "БФ "Мы – братья, мы – украинцы", "Добряк".