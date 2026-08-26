До какой даты можно вернуться из СЗЧ по упрощённой процедуре: в Минобороны напомнили о правилах

Военнослужащие, самовольно покинувшие часть до 12 июня 2026 года включительно, могут по упрощенной процедуре вернуться в выбранное подразделение. Крайний срок — 20 сентября.

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Об этом сообщило Министерство обороны Украины. В ведомстве отметили, что для возвращения доступно более 70 подразделений Сил обороны, среди которых механизированные, штурмовые и артиллерийские бригады, подразделения беспилотных систем, Национальной гвардии и Государственной специальной службы транспорта.

Упрощённый механизм действует до 20 сентября 2026 года. Воспользоваться им могут те военнослужащие, у которых СЗЧ было зафиксировано не позднее 12 июня 2026 года включительно.

Как происходит возвращение

Для возвращения по упрощенной процедуре военнослужащий должен подать рапорт до 20 сентября. Сделать это можно через приложение Армия+, непосредственно в выбранную воинскую часть или через 1-й Центр рекрутинга Вооруженных сил Украины.

Для военнослужащих ВСУ рапорт рассматривается в течение семи дней. После его согласования в приложении Армия+ появляется статус "В пути", который действует в течение пяти суток. За это время военнослужащий должен прибыть в выбранную воинскую часть.

Если военнослужащий обращается через рекрутинговый центр, подтверждением будет бумажное распоряжение.

После прибытия в подразделение и официального зачисления возобновляются денежное обеспечение и другие виды обеспечения.

Кроме того, в течение шести месяцев после возвращения перевести военнослужащего в другое подразделение без его письменного согласия нельзя.

Одним из условий процедуры является возможность самостоятельно выбрать подразделение для дальнейшей службы. Военнослужащие могут выбрать бригаду в составе Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии или Государственной специальной службы транспорта.

Также при подаче рапорта можно указать желаемую должность, в частности механика, артиллериста или оператора беспилотных летательных аппаратов.

Дополнительную информацию о процедуре можно получить через контактный центр. Бесплатная горячая линия по номеру 1519 работает ежедневно с 09:00 до 20:00.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о деле мобилизованного жителя Черниговской области, который почти шесть месяцев находился в СЗЧ и заявлял в суде о незаконности своего призыва. Суд признал его виновным в самовольном оставлении воинской части и приговорил к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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