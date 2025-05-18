Благодаря РЭБу бойцы остались живы: Порошенко показал 'раненый' Land Rover, который скоро вернут в строй

Петр Порошенко показал фото эвакуационной машины Land Rover Snatch, которая во время одной из операций была атакована российским дроном. Благодаря броне и РЭБу бойцы остались живы, а вот машина нуждается в восстановлении, рассказал пятый президент.

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Об этом он написал в соцсетях.

"Помните, как радовался наш Андрей Подлесный, когда мы пригнали ему из Великобритании бронированные сначи? Начиная с марта, они работали на нуле, где спасали жизни военных. Сегодня получили фото", - пишет Порошенко.

"Россияне пытались "поймать" броневик FPV-дроном. К счастью, они не смогли воплотить свой план - РЭБ, который мы установили на крышу, подавил дрон еще на подлете к медеваку. Это еще раз доказывает, что принцип "защити воина", которым руководствуется наша команда, - действенный. Принимаясь за новый проект, мы прилагаем максимальные усилия, чтобы довести его до идеала, обеспечивая воинов не только техникой, но и надежной защитой", - отметил пятый президент.

"Броня выдержала, сквозных отверстий нет, а сама машина на ходу. Не выдержали только колеса, но это не беда - закупим новые и быстро вернем в строй. Самое главное, что все ребята уцелели!", - пишет Порошенко.

Ранее во время поездки в Великобританию Петр Порошенко побывал на военных складах и законтрактовал новую партию техники для ВСУ, в том числе и бронированные машины Land Rover.

"Мы ищем и находим бронированные средства для наших батальонов. Мы нашли определенное количество машин Land Rover. Мы доведем их до ума, наши волонтеры сделают техническую проверку и если все будет хорошо, то эти Land Rover'ы 2005-2008 годов будут закуплены, оформлены и отправлены в Украину", - показал Петр Порошенко машины.

В марте этого года Порошенко передал технику на фронт.

"Ждали их четыре месяца. Отремонтировали, установили дополнительное медицинское оборудование и купольный РЭБ на каждую машину", - рассказал Порошенко. Комплексы РЭБ "Шатро" 5D обеспечивают военным защиту от вражеских дронов.

"Для 409-го отдельного стрелкового батальона мы пригнали два бронеавтомобиля Land Rover. Военные возлагают на них большие надежды - это защита от осколков, артиллерии и даже от FPV-дронов. Конечно, для них привезли и другую технику - FPV-дроны, ночные "Мавики", РЭБы, Старлинки и еще много чего", - рассказал тогда Петр Порошенко.