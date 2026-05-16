Безжалостная война унесла жизнь выпускника КНУ: что известно о Герое. Фото

Война против российских захватчиков унесла жизнь украинского воина Тимофея Кулишенко из Ирпеня. Он погиб 6 мая 2026 года под Добропольем в Донецкой области.

Жизнь воина оборвалась, когда он выполнял боевое задание. Об этом сообщили на официальной странице исторического факультета КНУ имени Тараса Шевченко в Facebook.

"Тимофей защищал Украину более 10 лет: за годы службы был пехотинцем, пулеметчиком, разведчиком, а в последнее время занимался аэроразведкой и работой с дронами", – рассказали там.

Стало известно, что Тимофей Кулишенко получил ранения, несовместимые с жизнью, вследствие удара FPV-дрона противника. Он защищал нашу страну и отдал за нее самое ценное – свою жизнь.

14 мая Защитника похоронили в Киеве на Берковецком кладбище.

