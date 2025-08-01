Безумной жары уже не будет? Синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные. Карта

В Украине в течение первых выходных августа ожидается в основном спокойная погода, которую обусловливает поле повышенного атмосферного давления и отсутствие атмосферных фронтов. В большинстве областей ощутимо ниже будет ночная температура воздуха, но дневные максимумы останутся преимущественно в комфортных пределах.

Видео дня

Однако на юге столбики термометров еще будут достигать +33 °С. Прогностические данные по погоде в стране на 2-3 августа содержится на портале Украинского гидрометеорологического центра.

Погода 2 августа в Украине

Ранее синоптики отметили, что с 1 августа в Украину будет поступать прохладная воздушная масса с северо-запада, в которой за счет прояснений, в большинстве областей ночью температура снизится.

В субботу средняя ночная температура воздуха ожидается на уровне +14... +16 °С, прохладнее в западных областях – в пределах +11... +15 °С, а на юге теплее – местами +17... +20 °С.

Средняя по стране температура днем 2 августа будет в пределах +25... +27 °С, лишь на несколько градусов выше – на востоке, а на юге +29... +33 °С.

В Волынской и Ривненской областях днем возможен кратковременный дождь, на остальной территории – без осадков, небольшая облачность, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Погода 3 августа в Украине

Воскресенье встретит переменной облачностью. Ночь будет теплее – в среднем +16... +18 °С, на западе на несколько градусов ниже, а на юге – выше.

Днем кратковременный дождь возможен на Львовщине, Прикарпатье, Закарпатье и Буковине, а также в Крыму. Ветер северо/юго-восточный, 3-8 м/с, на востоке днем 7-12 м/с.

Столбики термометров на севере и частично в центре страны днем будут достигать +29... +33 °С, на остальной территории страны более комфортная температура – от +24 до +28 °С.

Синоптик Наталья Диденко добавила, что 2-3 августа в Украине температура воздуха существенно не изменится по сравнению с первым днем этого месяца. По ее словам, в большинстве областей осадки маловероятны.

"Исключения: возможны дожди с грозами завтра на Ривненщине и в Карпатах. В воскресенье – есть вероятность грозовых отдельных дождей на востоке, Днепропетровщине, Запорожье, Полтавщине. В Киеве первые августовские выходные будут сухими солнечными и теплыми, +26... +28 градусов", – написала она.

Что предшествовало

С понедельника, 28 июля, циклон с центром над Польшей по имени Karlheinz начал влиять на погоду западной части Украины, вызвав осадки.

В течение нескольких суток ливни со шквалами накрыли западные, северные и частично центральные области, местами выпадал град. В то же время на востоке и юго-востоке удерживалась жара до +38 °С.

Солнечная и преимущественно сухая погода в Украину вернулась в последний день июля. Кратковременные дожди и грозы были только в северо-восточной части и в горных районах.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в течение августа погода в Украине останется без значительных изменений, но температурные колебания по всей территории продолжатся. Жара же будет оставаться на юго-востоке страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!