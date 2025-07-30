В Украину возвращается солнечная погода: в четверг будет дождливо только в отдельных регионах

Погода в Украине в последний день июля будет преимущественно сухой. Кратковременные дожди и грозы ожидаются лишь в северо-восточной части, на Закарпатье и в Карпатах, на остальной территории – без осадков.

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Украинский гидрометеорологический центр поделился прогнозом на официальном сайте. Синоптики ожидают, что в четверг, 31 июля, будет переменная облачность, ветер преимущественно северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Температура на юге и востоке страны ночью +18...+23, днем +27...32. На Луганщине сильная жара – до +35...36 градусов. На остальной территории ночью +12...+17, днем примерно +21...+26.

Погода в столице и Киевской области 31 июля будет также сухой. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Ночью термометры на Киевщине покажут +12...+17, днем +21...26. В Киеве будет на несколько градусов больше, ночью +15...17, днем +24...26 градусов.

31 июля (а также 1 августа) в результате дождей на реках суббассейна Припяти(Волынская, Ровенская, Житомирская области) продолжится повышение уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями на 08:00 30 июля, с возможным выходом воды на пойму на отдельных участках рек. Объявлен I (желтый) уровень опасности.

На юге (за исключением Одесской области), в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях будет действовать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как писал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко ранее заявляла, что в четверг, 31 июля, на юге сохранятся аномальная жара и засуха, но самая жаркая погода будет на востоке Украины.

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