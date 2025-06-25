"Безумно влюбилась в агента": суд оставил подозреваемую в покушении на Стерненко в СИЗО

Печерский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей женщине, которую подозревают в покушении на общественного активиста и волонтера Сергея Стерненко и в государственной измене из-за сотрудничества с российскими спецслужбами. Она останется под стражей до 2 августа без права на внесение залога.

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Об этом стало известно после заседания 25 июня, пишет "Суспільне". Решение о продлении срока содержания под стражей женщины было принято по ходатайству прокурора.

Кроме этого, суд обязал руководителя следственного изолятора предоставить подозреваемой возможность получить надлежащую медицинскую помощь – она нуждается в процедуре гемодиализа трижды в неделю.

Во время судебного заседания защитник просил изменить меру пресечения на домашний арест, ссылаясь на серьезные проблемы со здоровьем подозреваемой.

Адвокат утверждал, что его подзащитная "не знала, на кого действительно работает", считая, что сотрудничает с СБУ и "помогает" украинской спецслужбе. Также отметил, что она "безумно смертельно влюбилась в агента", что повлияло на ее действия.

Сторона защиты признала, что подозреваемая действительно стреляла, но Стерненко не получил тяжелых ранений. Суд также продлил срок досудебного расследования по делу до 2 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 мая 2025 года на Сергея Стерненко совершили покушение. Он получил пулевое ранение и перенес операцию.

Нападающая была задержана на месте инцидента. Ей инкриминируют покушение на убийство, совершенное по заказу, с целью получения выгоды и по предварительному сговору; а также государственную измену.

2 мая адвокат нападавшей Анатолий Юрченко заявил, что российский агент убедил женщину, якобы она работает на СБУ, а Стерненко, которого она не знала, и за деятельностью которого не следила, – на ФСБ. Женщина признала свою вину, и изъявила готовность помогать следствию.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал новые детали о попытке убийства Стерненко. По его словам, за организацией нападения стоит ФСБ России, а сам активист был одной из целей из-за активной волонтерской деятельности и принципиальной проукраинской позиции еще с 2014 года.

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