Безопасна ли деревянная ложка: большинство этого не знают, но пользуются ею ежедневно

Деревянная ложка – один из тех предметов, которые почти незаметно существуют на кухне. Она не требует внимания, не выделяется, но всегда под рукой. В своей простоте она несет идею тепла, уюта и традиций.

Самая распространенная проблема с деревянными ложками связана с бактериями. Это правда, что древесина является пористым материалом, но это не означает автоматически, что она опасна, пишет OBOZ.UA.

Ключевая проблема заключается не в самой пористости, а влажности. Когда древесина тщательно высушивается после мытья, среда становится менее благоприятной для микроорганизмов. Проблема возникает, когда ложка постоянно влажная, треснула или механически повреждена, поскольку остатки пищи и влага создают идеальные условия для нежелательных микроорганизмов.

Деревянная ложка популярна не без причины. Она не проводит тепло, поэтому остается приятной на ощупь даже во время длительного приготовления. Ее поверхность достаточно твердая, чтобы помешивать густые блюда, но в то же время бережная для деликатных блюд.

Также важно, что древесина не реагирует с кислотными или солеными ингредиентами, а это значит, что она не влияет на вкус пищи. Эстетически она выглядит тепло, натурально и вневременно, что придает ей особый статус на кухне.

Надлежащий уход как основа безопасности

Безопасность деревянной ложки зависит не от самого материала, а от того, как с ней обращаться. Мытье теплой водой с мягким моющим средством после каждого использования является основным шагом.

Замачивание в воде или мытье в посудомоечной машине может повредить изделие и сократить его срок службы. Не менее важно тщательно сушить его на воздухе. Периодическое смазывание кулинарным маслом помогает закрыть поры и сохранить поверхность гладкой и прочной.

Когда деревянная ложка становится опасной

Деревянная ложка больше не пригодна для использования, когда появляются глубокие трещины, постоянный неприятный запах или видимые признаки плесени. Такие признаки свидетельствуют о том, что материал больше не является гигиенически надежным.

Желательно обращать особое внимание на использование очень сырых продуктов, где риск перекрестного загрязнения выше.

