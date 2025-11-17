Какую посуду категорически нельзя мыть в посудомоечной машине: топ 9

Посудомоечная машина – незаменимый помощник на кухне, благодаря которому вы с легкостью сможете помыть очень много посуды и при этом очень быстро. Но, есть вещи, которые категорически нельзя мыть в ней, чтобы не испортить.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, какую посуду нельзя мыть в посудомоечной машине и почему.

Деревянная посуда

Разделочные доски, ложки, миски нельзя мыть в посудомоечной машине, так как горячая вода и моющие средства разрушают природные масла дерева, что приводит к растрескиванию и деформации.

Алюминиевая и чугунная посуда

Эти металлы могут окисляться под воздействием моющих средств, что приводит к изменению цвета и появлению черного налета.

Антипригарное покрытие

Агрессивные моющие средства и высокие температуры могут разрушить покрытие.

Хрусталь и посуда с позолотой/декорацией

Мощные струи воды и химикаты могут стереть блеск, рисунок и вызвать появление микротрещин.

Некоторые виды пластика

Пластик без соответствующей маркировки может деформироваться от высокой температуры и выделять вредные вещества.

Ножи

Лезвия могут затупиться в посудомоечной машине, а острые кухонные приборы — испортиться.

Чугунная посуда

Мытье в посудомоечной машине смывает защитный жировой слой.

Антикварная посуда и термосы

Ее следует мыть вручную, поскольку она может потерять яркость цветов и деликатные украшения.

