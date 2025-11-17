Какую посуду категорически нельзя мыть в посудомоечной машине: топ 9
Посудомоечная машина – незаменимый помощник на кухне, благодаря которому вы с легкостью сможете помыть очень много посуды и при этом очень быстро. Но, есть вещи, которые категорически нельзя мыть в ней, чтобы не испортить.
Редакция FoodOboz делится полезными советами, какую посуду нельзя мыть в посудомоечной машине и почему.
Деревянная посуда
Разделочные доски, ложки, миски нельзя мыть в посудомоечной машине, так как горячая вода и моющие средства разрушают природные масла дерева, что приводит к растрескиванию и деформации.
Алюминиевая и чугунная посуда
Эти металлы могут окисляться под воздействием моющих средств, что приводит к изменению цвета и появлению черного налета.
Антипригарное покрытие
Агрессивные моющие средства и высокие температуры могут разрушить покрытие.
Хрусталь и посуда с позолотой/декорацией
Мощные струи воды и химикаты могут стереть блеск, рисунок и вызвать появление микротрещин.
Некоторые виды пластика
Пластик без соответствующей маркировки может деформироваться от высокой температуры и выделять вредные вещества.
Ножи
Лезвия могут затупиться в посудомоечной машине, а острые кухонные приборы — испортиться.
Чугунная посуда
Мытье в посудомоечной машине смывает защитный жировой слой.
Антикварная посуда и термосы
Ее следует мыть вручную, поскольку она может потерять яркость цветов и деликатные украшения.
