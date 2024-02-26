Безкоштовно или безплатно: как правильно говорить на украинском и почему эти слова не взаимозаменяемы

Суржик и калька портят благозвучие украинского языка. Важно заботиться о чистоте речи и избавляться от русизмов, однако по многим словам возникают вопросы.

Например, слово "бесплатный" кажется русизмом, однако языковеды говорят, что оно присуще и украинскому языку. Как правильно говорить:"безкоштовно" чи "безплатно" и почему эти слова не взаимозаменяемы – разбирался OBOZ.UA.

Целесообразнее было бы заменить прилагательное "безкоштовний", если говорится о чем-то, не требующем средств за оплату, на вариант "безплатний".

Однако прилагательное "безкоштовний" по указанному значению не только часто используют в бытовом языке – оно также имеется в многочисленных словарях.

Слово "безплатний" ошибочно считают русизмом. Если кто-то оказывает вам услугу и не берет за нее оплату, то она бесплатная.

Подтверждение можно найти в словарях и классических произведениях:

Не говорячи вже про дрова, котрих мали безплатно і на топливо, і на всякі будинки, – ліси достачали тухольцям звірини, лісових овочів і меду (Іван Франко).

Казав, що їхня школа в Києві охоче приймає селянських дітей, одводить для них при школі помешкання, дає безплатні сніданки (Степан Васильченко).

Кстати, языковеды советуют обратить внимание на правописание. Способ творения в этом случае подобен словам "безцінний", "безвідмовний","безкорисний". Это префиксальный способ, заключающийся в добавлении префикса без- слова "платний".

А "безкоштовний" происходит от прилагательного "коштовний", в значении того, который имеет большую ценность.

"Безкоштовний" в своем смысле приближается к понятию "бесценный".

То есть правильными являются оба варианта, но нужно понимать существенно разницу в значении.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как оригинально перевести на украинский слово "безвозмездно".

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