Беженка объяснила, почему в Испании украинцев называют 'лимонами': в сети возмутились

Некоторые испанцы называют украинцев "лимонами", утверждает переселенка Ирина Федорович. Причина кроется в том, что местным жителям лица украинцев кажутся "кислыми", то есть недовольными, неприветливыми или даже грустными.

Видео дня

Об этом блогерша-украинка, которая переехала в чужую страну, рассказала в TikTok. "Вы знали, что испанцы называют украинцев "лимонами"?" – спросила она у зрителей.

Женщина объяснила: это не потому, что жителям Испании трудно произносить "ucranianos", то есть "украинцы". Дело в том, что украинцы часто ходят "кислые".

"Испанцы вокруг улыбающиеся и приветливые, а украинцы ездят с каменным лицом. Просто мы не привыкли светить эмоциями. Для них мы выглядим немного "кислыми", – сказала автор ролика.

Как отреагировали интернет-пользователи в комментариях

Некоторые украинцы посмеялись над этим стереотипом, заметив, что доля правды здесь все же есть. Другим такая характеристика категорически не понравилась.

Украинцы настоящие и не притворяются радостными, если этого не чувствуют. Зато многие европейцы ходят с масками, делая вид, что добродушные и приветливые, но это не всегда так. В сети пишут:

"Просто мы не лицемеры";

"Готова поменяться на два-три месяца местами: испанец ко мне в Киев, я на его место. Хочу потом увидеть, как ему/ей захочется улыбаться без причины";

"Мне кажется, сейчас можно было бы и понять, почему мы не очень радостные";

"А я их называю биполярщики";

"Кажется, что у них эти улыбки не всегда искренние, а у нас, кроме ментальности, еще и ситуация достаточно сложная".

Одна из комментаторок заметила, что на самом деле жизнерадостное выражение лица у испанцев – миф: "Да ладно. Сейчас в Испании. Ходят они с разными лицами. И "кислыми" тоже. Как и все люди".

Как ранее писал OBOZ.UA, в сердце андалузской Малаги, среди оливковых рощ и цитрусовых садов, спрятался городок Алаурин-эль-Гранде, который считают настоящим раем для гурманов. Несмотря на то, что туристические толпы еще не добрались сюда, он уже успел войти в престижную испанскую сеть Pueblos Gastronómicos – аутентичных гастрономических деревень.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!